https://ria.ru/20240811/ekspert-1965460086.html

Эксперт раскрыл, какую провокацию может готовить Харрис

Эксперт раскрыл, какую провокацию может готовить Харрис - РИА Новости, 11.08.2024

Эксперт раскрыл, какую провокацию может готовить Харрис

Печально знаменитая "шутка" президента США Рональда Рейгана, объявившего о начале бомбардировок СССР, могла быть сделана специально - чтобы прощупать реакцию... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T04:21

2024-08-11T04:21

2024-08-11T04:27

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рональд рейган

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камала харрис

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Печально знаменитая "шутка" президента США Рональда Рейгана, объявившего о начале бомбардировок СССР, могла быть сделана специально - чтобы прощупать реакцию нового руководства Советского Союза и укрепить рейтинг среди электората, с этими же целями штаб вице-президента и кандидата на высший пост Камалы Харрис может пойти на подобную провокацию на нынешних выборах, заявил РИА Новости российский американист, главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Президент США Рональд Рейган, готовясь выступить 11 августа 1984 года с традиционным еженедельным обращением, во время саундчека заявил, что "подписал закон, который навсегда объявит Россию вне закона". "Мы начинаем бомбить через пять минут", — закончил Рейган "шуточную" часть своей речи, при этом некоторые радиостанции уже вели запись выступления президента, но не давали ее в прямой эфир. Вскоре произошла утечка этого заявления, на что СССР отреагировал очень жестко — слова Рейгана были охарактеризованы как "беспрецедентно враждебные" и свидетельствующие о неискренности США в попытках улучшить отношения с СССР. При этом это был не первый подобный скандал, в который попадал Рейган — в 1982 году он также в "шутку" назвал коммунистическое правительство Польши "кучкой никчемных, вшивых бездельников", что также попало в прессу. "Нужно понимать контекст тех событий. До февраля 1984 года генсеком ЦК КПСС был Юрий Андропов, и с этим периодом связан один из "пиков" осложнения отношений с США. Например, осенью над Сахалином сбили южнокорейский "Боинг". В ноябре 1983 года США развернули в Европе баллистические и стратегические ракеты, в ответ Андропов заявил об отказе от переговоров с США о сокращении стратегических вооружений в Европе. Однако в феврале Андропов умер, генсеком стал Константин Черненко. Если Андропов считался в Вашингтоне опасным врагом, жестким и умным чекистом, то чего ждать от его преемника, США еще не знали, однако уже был запрос на разрядку. Если допустить, что "шутка" Рейгана была не случайной, то можно предположить, что таким образом Рейган хотел прощупать реакцию нового руководства СССР и понять, чего от него можно ждать", — заявил Васильев. Кроме того, уровень недоверия между Вашингтоном и Москвой был тогда настолько высок, что и в США опасались неприятных для себя сюрпризов — и "шутка" Рейгана должна была послужить предупреждением для СССР, считает эксперт. Вторая целевая аудитория для "шутки" Рейгана, если она была сделана с расчетом, была внутренней, считает Васильев. В ноябре 1984 года намечались президентские выборы, Рейган собирался на второй срок, при этом его шансы на победу вовсе не были стопроцентными - ему нужны были сильные шаги для укрепления своих позиций. "Нужно было показать избирателям, что Рейган — это очень решительный американский президент, что он может и силу применить. В общем, президент такого ковбойского стиля", — считает Васильев. Опыт Рейгана пригодится Харрис По его прогнозу, сейчас предвыборный штаб нынешнего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис может изучать опыт Рональда Рейгана и придумать какую-то аналогичную провокацию — в пользу этого говорит то, что Байден уже повторил шаг Рейгана, в 1984 году поехавшего в Нормандию на празднование 40-летия высадки союзников по антигитлеровской коалиции. "Рейган тогда поехал в Нормандию, походил по этим пляжам (где была высадка союзников — ред.), по кладбищам, выступил с речью на таких провоенных позициях, продемонстрировал приверженность американскому военному курсу. Кто-то (из лидеров демократов — ред.), кто помнит кампанию 1984 года, вполне могут сегодня подсказать там Байдену или Харрис, что тоже надо побряцать оружием", — прогнозирует Васильев. А вот от штаба Дональда Трампа подобных "шуток" ждать не стоит, отмечает эксперт — раньше оппоненты критиковали его за агрессивность, поэтому сейчас Трамп позиционирует себя как миролюбивый сторонник переговоров по украинскому кризису и Ближнему Востоку и диалога с Москвой. Кроме того, у него нет властных полномочий объявлять о бомбардировках даже в шутку, тогда как у Байдена и Харрис есть. "Если вы посмотрите программу Демократической партии 2016 года, то прочтете, что Трампа нельзя пускать в Белый дом, потому что он получит доступ к ядерной кнопке и развяжет Третью мировую войну. Поэтому сейчас Трамп ведет себя достаточно осторожно. Ему надо представить себя таким миролюбцем, который даже американские войска со всего мира позовет в США, чтобы бороться с нелегальными иммигрантами, отлавливая их и депортируя их", — отметил эксперт. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — американские солдаты. Для сравнения, в Курской битве с июля по август 1943 года участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч. Рейган в 1984 году выступил в Нормандии с речью, которая привлекла внимание американцев, вызвала поддержку его подхода к внешней политике, широко использовалась для представления его кандидатуры на съезде Республиканской партии и помогла ему избраться на второй срок. Многие считают эту речь одной из лучших когда-либо произнесенных американским президентом за рубежом.

https://ria.ru/20231201/ssha-1913055143.html

https://ria.ru/20240715/wsj-1959729316.html

https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913054557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, ссср, нормандия, рональд рейган, владимир васильев, камала харрис, кпсс