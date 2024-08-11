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В Дагестане автомобиль без водителя упал с обрыва, есть погибшие
В Дагестане автомобиль без водителя упал с обрыва, есть погибшие - РИА Новости, 11.08.2024
В Дагестане автомобиль без водителя упал с обрыва, есть погибшие
Автомобиль, остановленный на обочине, слетел в обрыв в Дагестане, погибли два человека, находившиеся в салоне, в том числе девочка-подросток, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:40
2024-08-11T12:40
2024-08-11T12:40
происшествия
табасаранский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. Автомобиль, остановленный на обочине, слетел в обрыв в Дагестане, погибли два человека, находившиеся в салоне, в том числе девочка-подросток, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в субботу вечером в Табасаранском районе Дагестана у Hyundai Solaris, которым управляла 43-летняя местная жительница, спустило заднее колесо. Женщина остановилась у края проезжей части и вышла из салона, чтобы осмотреть поломку. “В этот момент автомобиль самопроизвольно скатился и опрокинулся в обрыв высотой примерно 110 метров. В результате происшествия пассажиры автомобиля, 13-летняя и 37-летняя местные жительницы, скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, в машине находились члены одной семьи.
https://ria.ru/20240602/gibel-1950040877.html
табасаранский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, табасаранский район, республика дагестан
Происшествия, Табасаранский район, Республика Дагестан
В Дагестане автомобиль без водителя упал с обрыва, есть погибшие
В Дагестане два человека погибли при падении с обрыва машины без водителя
МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. Автомобиль, остановленный на обочине, слетел в обрыв в Дагестане, погибли два человека, находившиеся в салоне, в том числе девочка-подросток, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в субботу вечером в Табасаранском районе
Дагестана у Hyundai Solaris, которым управляла 43-летняя местная жительница, спустило заднее колесо. Женщина остановилась у края проезжей части и вышла из салона, чтобы осмотреть поломку.
“В этот момент автомобиль самопроизвольно скатился и опрокинулся в обрыв высотой примерно 110 метров. В результате происшествия пассажиры автомобиля, 13-летняя и 37-летняя местные жительницы, скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, в машине находились члены одной семьи.