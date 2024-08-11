https://ria.ru/20240811/dtp-1965498499.html

В Дагестане автомобиль без водителя упал с обрыва, есть погибшие

В Дагестане автомобиль без водителя упал с обрыва, есть погибшие - РИА Новости, 11.08.2024

В Дагестане автомобиль без водителя упал с обрыва, есть погибшие

Автомобиль, остановленный на обочине, слетел в обрыв в Дагестане, погибли два человека, находившиеся в салоне, в том числе девочка-подросток, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:40

2024-08-11T12:40

2024-08-11T12:40

происшествия

табасаранский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. Автомобиль, остановленный на обочине, слетел в обрыв в Дагестане, погибли два человека, находившиеся в салоне, в том числе девочка-подросток, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в субботу вечером в Табасаранском районе Дагестана у Hyundai Solaris, которым управляла 43-летняя местная жительница, спустило заднее колесо. Женщина остановилась у края проезжей части и вышла из салона, чтобы осмотреть поломку. “В этот момент автомобиль самопроизвольно скатился и опрокинулся в обрыв высотой примерно 110 метров. В результате происшествия пассажиры автомобиля, 13-летняя и 37-летняя местные жительницы, скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, в машине находились члены одной семьи.

https://ria.ru/20240602/gibel-1950040877.html

табасаранский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, табасаранский район, республика дагестан