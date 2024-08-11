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Минфин Украины связал рост дефицита бюджета с задержками поставок оружия

Минфин Украины связал рост дефицита бюджета с задержками поставок оружия - РИА Новости, 11.08.2024

Минфин Украины связал рост дефицита бюджета с задержками поставок оружия

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что задержки с поставками оружия Киеву привели к дефициту бюджета и сложностям при выплате жалования украинским РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:39

2024-08-11T13:39

2024-08-11T13:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что задержки с поставками оружия Киеву привели к дефициту бюджета и сложностям при выплате жалования украинским военнослужащим, он призвал страны Запада поторопиться с выдачей Украине финансовой помощи на 50 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times. В июне страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. "Марченко рассказал... что промедление в передаче оружия, особенно со стороны США, способствовало росту военных расходов на 12 миллиардов долларов.. Министр финансов рассказал, что опасное финансовое положение страны подчеркивает необходимость того, чтобы США и другие пообещали еще больше помощи и ускорили прогресс по кредитам на сумму 50 миллиардов долларов", - пишет газета. Как полагает Марченко, передача Украине 50 миллиардов долларов позволила бы ей закупить боеприпасы и не впасть окончательно в финансовое состояние, которое встревожило бы кредиторов. По его мнению, страны Евросоюза не готовы принять того, что для Киева вопрос передачи этих средств крайне срочный. Также премьер Украины Денис Шмыгаль выразил мнение, что российские суверенные активы должны оставаться замороженными Евросоюзом до окончания конфликта на Украине и "возмещения" Россией Киеву "ущерба". После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

https://ria.ru/20240803/boepripasy-1963865354.html

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украина, россия, сергей марченко, денис шмыгаль, евросоюз, нато, в мире