https://ria.ru/20240811/atom-1965465962.html

Атомная ложь Америки

Атомная ложь Америки - РИА Новости, 11.08.2024

Атомная ложь Америки

Есть в этом мире незыблемые явления. Можно бесконечно смотреть на текущую воду, на восход солнца и на то, как Соединенные Штаты уничтожают Россию, отказываясь... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:39

аналитика

россия

сша

международное энергетическое агентство

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

брикс

алексей лихачев

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Есть в этом мире незыблемые явления. Можно бесконечно смотреть на текущую воду, на восход солнца и на то, как Соединенные Штаты уничтожают Россию, отказываясь от ее топливного урана. Совсем недавно Вашингтон после длительных кривляний и политических зигзагов был вынужден под давлением возмущенной европейской, уже изрядно побитой собственными санкциями, общественности принять закон, запрещающий импорт обогащенного урана. Естественно, как это водится в голливудских коридорах, преподнесено это было, как суровый шаг в рамках уничтожения России, но уже при первом прочтении текста законодательного акта возникли логичные вопросы. Например, почему в законе есть отдельный пункт, оговаривающий, что США могут игнорировать собственный закон и дальше закупать российский уран, если нет других альтернатив и это ставит под угрозу энергетическую безопасность страны.Мы не даром упомянули фабрику грез, ведь она не только повелевает умами миллиардов человек, но во многом легла в основу современной американской политики.Например, Вашингтон в момент оглашения санкций против российской атомной отрасли с гордостью объявил, что на замещение поставок и возрождение собственной добычи урана попутно выделяется без малого три миллиарда долларов. Большие деньги. По итогам первого квартала текущего года американские энергетики не менее пафосно отчитались о том, что всего за три месяца они рекордно нарастили добычу радиоактивной руды и за первый квартал уже добыли больше, чем за весь предыдущий год вместе взятый.Заявление и формулировку подхватили все ужасно демократические СМИ, устроив победный хоровод вокруг карты России. Правда, почему-то забыли копнуть хотя бы на строчку ниже официального коммюнике, ведь они, как две капли воды, похожи на столь же победные реляции Киева. И имеют столь же мало общего с осязаемой реальностью.Дело в том, что Вашингтон, когда отчитывается в сверхуспешном освоении трех "ярдов" долларов, почему-то забывает упомянуть, что он использует так называемый эффект низкой базы. Потому что за упомянутый первый квартал было добыто около 70 тысяч фунтов оксида урана (34 тонны в пересчете на нормальные величины). И все бы хорошо, только в 2015 году американские горняки выдавали на-гора пять миллионов фунтов, а в 1983 году — 43 миллиона фунтов. Прописью — сорок три миллиона и семьдесят тысяч. Не поленитесь, посчитайте пропорцию пике.Соединенные Штаты в аспекте деградации отрасли мирного атома можно вносить в палату мер и весов как совокупный эталон западной энергетики в целом. По состоянию на сегодня в США на 54 АЭС, разбросанных по 28 штатам, трудятся 94 атомных реактора суммарной установленной мощностью 94,7 гигаватт. Некоторую проблему представляет тот факт, что средний возраст американских атомных электростанций уверенно превышает сорок пять лет, а отдельным бодрым старичкам продлили сроки эксплуатации до восьмидесяти лет. Это тоже рекорд, правда, в мире еще ни один "горшок" не вышел на пенсию с подобной выслугой. Просто физически пока не дожил, а всех претендентов на пенсию задолго до граничного срока глушили от греха подальше.Конечно, возможно, однажды Америка возродит свои технологические компетенции и начнет вновь сама обеспечивать себя и финансово, и ресурсно. Некоторая сложность заключается в том, что США, позиционирующие себя как самое передовое в технологическом плане государство планеты, давно строит постиндустриальное общество во всех его осязаемых проявлениях. То есть с выносом производств в третьи страны, ликвидацией кластера сложного научно-технического образования в пользу исследований очередных гендерных девиаций, старением опытного персонала с наличием практики "на земле". Именно в результате этой осознанно выбранной исторической линии сегодня 43 процента мировых мощностей по разделению изотопов урана находятся на территории России. Еще шестнадцатью процентами по праву гордится Китай, выстроивший данную отрасль практически с нуля за последние четверть века. На Евросоюз же приходится всего восемь процентов мощностей.Даже если отталкиваться от насквозь отредактированной статистики на сайте Международного энергетического агентства, все равно получается, что 20 процентов топливного урана Соединенные Штаты импортируют напрямую из России. Двадцать семь процентов поступает из Канады, где запасы урановых руд скромны и в ближайшие десятилетия, как ожидается, начнут истощаться. Еще двадцать пять завозится из Казахстана. Вот в этом моменте мы осознанно наберем в рот воды, чтобы не рушить хрупкий хрусталь западной пропаганды. Не потому, что мы их жалеем, а чтобы потом сюрприз понажористее был.И здесь мы подходим к главной мысли нашего разговора.Двусторонняя торговля между Россией и США невелика. За прошлый год наши продажи за океан составили 4,5 миллиарда долларов (14,5 миллиарда годом ранее), американцы продали нам товаров и услуг на 597 миллионов долларов (1,6 миллиарда годом ранее). То есть мы по обоюдному согласию разъезжаемся из геополитической коммуналки, и никто не испытывает по этому поводу трагических сожалений. С той лишь разницей, что по критическим направлениям той же энергетики Россия обеспечивает себя, что называется, не просыпаясь, а американцам для этого приходится изрядно напрягаться.Если кто-то думал, что основная мысль нашего разговора в том, как Россия задешево кормит стратегических врагов и вообще весь мир, то спешим вас разочаровать. Москва в силу исторической дисциплины и реноме скрупулезно выполняет все свои контракты, включая соглашения о поставках газа в Европу и урана в США. Это не слабость и не жадность, это деловая дисциплина — то, что называется общей надежностью. Деньги тут даже не вторичны, ибо на поставках урана Москва зарабатывает не космические суммы. Но все это видят очень многие страны. Особенно те, кто заключил контакты на постройку или модернизацию собственных АЭС, что подразумевает изготовление, поставку и утилизацию топливного урана. Если кто забыл, Алексей Лихачев не так давно обмолвился, что "Росатом" подписал соглашения с одиннадцатью странами, которым нужно наше атомное все и даже больше.Штаты, принуждающие всех вокруг отказаться от любого сотрудничества с Россией, пусть это даже сопряжено с коллапсом экономики или энергетики, для себя на каждом шагу делает исключения. Вашингтон строит свою политику по принципу "работайте только со мной или я вас уничтожу", Россия же в противоположность приглашает всех в шатер под вывеской "торгуй со мной и со всем, кто тебе выгоден". Судя по очереди в БРИКС и ШОС, эта формула несколько более привлекательна.

https://ria.ru/20240709/ssha-1958363950.html

https://ria.ru/20240805/rossiya-1964016460.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, сша, международное энергетическое агентство, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", брикс, алексей лихачев