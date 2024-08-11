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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.08.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T00:45
2024-08-11T00:45
2024-08-11T00:48
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы ПВО наготове."Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - добавил он.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА ВСУ