https://ria.ru/20240811/ataka-1965450886.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.08.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T00:45

2024-08-11T00:45

2024-08-11T00:48

воронежская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы ПВО наготове."Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - добавил он.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

воронежская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)