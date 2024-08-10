Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Серия взрывов слышна в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного", автор публикации ссылается на корреспондентов телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 23.00 мск объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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