https://ria.ru/20240810/vzryvy-1965444808.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 10.08.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Серия взрывов слышна в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T23:12

2024-08-10T23:12

2024-08-10T23:13

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Серия взрывов слышна в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного", автор публикации ссылается на корреспондентов телеканала.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 23.00 мск объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьков, вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, днепропетровская область