https://ria.ru/20240810/tramp-1965404006.html

Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис, пишут СМИ

Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2024

Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис, пишут СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке допускает нецензурные высказывания в адрес кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, сообщает газета РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T17:14

2024-08-10T17:14

2024-08-10T17:15

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дональд трамп

камала харрис

джо байден

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке допускает нецензурные высказывания в адрес кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Два неназванных источника издания неоднократно слышали нецензурную брань со стороны Трампа в адрес оппонентки. По данным другого источника, на ужине в начале августа Трамп заявил, что СМИ ошибочно считают, что его характер смягчился после попытки покушения. Сам бывший хозяин Белого дома полагает, что "не стал добрее". Как пишет газета, раздражительность экс-президента дает возможность манипулировать им, в том числе его близким союзникам. Ранее Трамп утверждал, что Харрис якобы избегает общения с прессой, чтобы скрыть свою "некомпетентность". Он также заявлял, что победить ее на грядущих президентских выборах будет легче, чем действующего президента США Джо Байдена, отказавшегося от переизбрания. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240514/kharris-1946018857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024