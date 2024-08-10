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Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
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17:14 10.08.2024 (обновлено: 17:15 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/tramp-1965404006.html
Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис, пишут СМИ
Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке допускает нецензурные высказывания в адрес кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, сообщает газета РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:14
2024-08-10T17:15
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке допускает нецензурные высказывания в адрес кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Два неназванных источника издания неоднократно слышали нецензурную брань со стороны Трампа в адрес оппонентки. По данным другого источника, на ужине в начале августа Трамп заявил, что СМИ ошибочно считают, что его характер смягчился после попытки покушения. Сам бывший хозяин Белого дома полагает, что "не стал добрее". Как пишет газета, раздражительность экс-президента дает возможность манипулировать им, в том числе его близким союзникам. Ранее Трамп утверждал, что Харрис якобы избегает общения с прессой, чтобы скрыть свою "некомпетентность". Он также заявлял, что победить ее на грядущих президентских выборах будет легче, чем действующего президента США Джо Байдена, отказавшегося от переизбрания. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис, пишут СМИ

NYT: источника издания не раз слышали нецензурную брань Трампа в адрес Харрис

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке допускает нецензурные высказывания в адрес кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Два неназванных источника издания неоднократно слышали нецензурную брань со стороны Трампа в адрес оппонентки. По данным другого источника, на ужине в начале августа Трамп заявил, что СМИ ошибочно считают, что его характер смягчился после попытки покушения. Сам бывший хозяин Белого дома полагает, что "не стал добрее".
Как пишет газета, раздражительность экс-президента дает возможность манипулировать им, в том числе его близким союзникам.
Ранее Трамп утверждал, что Харрис якобы избегает общения с прессой, чтобы скрыть свою "некомпетентность". Он также заявлял, что победить ее на грядущих президентских выборах будет легче, чем действующего президента США Джо Байдена, отказавшегося от переизбрания.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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