Трамп допускает нецензурные высказывания в адрес Харрис, пишут СМИ
NYT: источника издания не раз слышали нецензурную брань Трампа в адрес Харрис
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке допускает нецензурные высказывания в адрес кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Два неназванных источника издания неоднократно слышали нецензурную брань со стороны Трампа в адрес оппонентки. По данным другого источника, на ужине в начале августа Трамп заявил, что СМИ ошибочно считают, что его характер смягчился после попытки покушения. Сам бывший хозяин Белого дома полагает, что "не стал добрее".
Как пишет газета, раздражительность экс-президента дает возможность манипулировать им, в том числе его близким союзникам.
Ранее Трамп утверждал, что Харрис якобы избегает общения с прессой, чтобы скрыть свою "некомпетентность". Он также заявлял, что победить ее на грядущих президентских выборах будет легче, чем действующего президента США Джо Байдена, отказавшегося от переизбрания.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.