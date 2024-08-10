В США пропалестинские активисты прервали выступление Харрис
В Аризоне пропалестинские активисты прервали предвыборное выступление Харрис
© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Предвыборное выступление кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис в штате Аризона в субботу прервали пропалестинские активисты, сообщает пул журналистов Белого дома.
В четверг предвыборное выступление Харрис в Детройте также было прервано пропалестинскими активистами.
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"Харрис прервали во время ее выступления пропалестинские протестующие, скандировавшие "свободная Палестина" и другие лозунги в поддержку Газы … Харрис остановила свою речь, чтобы обратиться к протестующим," – следует из сообщения пула.
Кандидат в президенты в ответ на лозунги заявила, что "Я ясно дала понять: сейчас самое время заключить соглашение о прекращении огня и заключить соглашение о заложниках. Сейчас самое время. И президент, и я работаем круглосуточно каждый день, чтобы заключить соглашение о прекращении огня и вернуть заложников домой. Поэтому я уважаю ваши голоса, но мы здесь, чтобы сейчас поговорить о (президентской – ред.) гонке".
В конце июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретился с Харрис, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. По итогам встречи Харрис публично призвала израильское руководство как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС и заявила о необходимости "положить конец страданиям палестинцев". В связи с этим американские СМИ и эксперты считают, что вице-президент Харрис придерживается более нейтральной позиции по Израилю, чем действующий президент США Джо Байден, который называет себя "сионистом". Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее отверг призыв Харрис прекратить огонь, заявив, что "прекращения войны не будет".
Выборы президента США состоятся 5 ноября.