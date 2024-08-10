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В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака - РИА Новости, 10.08.2024
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14:23 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/sobchak-1965380357.html
В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака
В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака - РИА Новости, 10.08.2024
В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака
Власти Санкт-Петербурга почтили память первого мэра города Анатолия Собчака, которому в субботу исполнилось бы 87 лет, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:23
2024-08-10T14:23
общество
санкт-петербург
россия
ленинград
анатолий собчак
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга почтили память первого мэра города Анатолия Собчака, которому в субботу исполнилось бы 87 лет, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга. "Десятого августа, в день 87-летия со дня рождения Анатолия Собчака, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры на могилу мэра Санкт-Петербурга легли цветы от Правительства Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении. Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, Собчак внес решающий вклад в преодоление городом тяжелого экономического и хозяйственного кризиса начала 1990-х годов. Он напомнил, что с именем Анатолия Собчака связаны возвращение Санкт-Петербургу исторического названия, разработка конституции Российской Федерации, формирование в городе новой системы органов государственной власти. Губернатор Петербурга также добавил, что Анатолий Собчак предпринял первые шаги по возрождению Петербурга, как культурной столицы России. Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.
https://ria.ru/20240607/putin-1951375937.html
https://ria.ru/20240314/sobchak-1933025139.html
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общество, санкт-петербург, россия, ленинград, анатолий собчак, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Анатолий Собчак, Александр Беглов
В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака

Власти Петербурга почтили память первого мэра города Анатолия Собчака

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкАнатолий Собчак
Анатолий Собчак - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Анатолий Собчак. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга почтили память первого мэра города Анатолия Собчака, которому в субботу исполнилось бы 87 лет, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
"Десятого августа, в день 87-летия со дня рождения Анатолия Собчака, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры на могилу мэра Санкт-Петербурга легли цветы от Правительства Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.
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Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, Собчак внес решающий вклад в преодоление городом тяжелого экономического и хозяйственного кризиса начала 1990-х годов. Он напомнил, что с именем Анатолия Собчака связаны возвращение Санкт-Петербургу исторического названия, разработка конституции Российской Федерации, формирование в городе новой системы органов государственной власти.
Губернатор Петербурга также добавил, что Анатолий Собчак предпринял первые шаги по возрождению Петербурга, как культурной столицы России.
Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.
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