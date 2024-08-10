Shaman перевел миллион рублей на помощь жителям Курской области
Shaman перевел миллион рублей "Российскому Красному кресту" для Курской области
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Заслуженный артист Shaman (Ярослав Дронов) перевел один миллион рублей "Российскому Красному кресту" в помощь жителям Курской области.
"Только что я перевёл 1 000 000 рублей "Российскому Красному кресту", играющему важнейшую роль в оказании помощи жителям региона", - написал он в своем Telegram-канале.
Артист отметил, что сотни людей уже откликнулись и помогают пострадавшим: сдают кровь, собирают и передают гуманитарную помощь, размещают у себя вынужденных переселенцев.
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"Важен каждый рубль, каждая фраза — куряне должны чувствовать: все наши мысли и молитвы сейчас с вами", - добавил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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