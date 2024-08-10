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Shaman перевел миллион рублей на помощь жителям Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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Культура
 
14:58 10.08.2024 (обновлено: 14:59 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/shaman-1965384742.html
Shaman перевел миллион рублей на помощь жителям Курской области
Shaman перевел миллион рублей на помощь жителям Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Shaman перевел миллион рублей на помощь жителям Курской области
Заслуженный артист Shaman (Ярослав Дронов) перевел один миллион рублей "Российскому Красному кресту" в помощь жителям Курской области. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:58
2024-08-10T14:59
культура
здоровье - общество
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Заслуженный артист Shaman (Ярослав Дронов) перевел один миллион рублей "Российскому Красному кресту" в помощь жителям Курской области. "Только что я перевёл 1 000 000 рублей "Российскому Красному кресту", играющему важнейшую роль в оказании помощи жителям региона", - написал он в своем Telegram-канале. Артист отметил, что сотни людей уже откликнулись и помогают пострадавшим: сдают кровь, собирают и передают гуманитарную помощь, размещают у себя вынужденных переселенцев. "Важен каждый рубль, каждая фраза — куряне должны чувствовать: все наши мысли и молитвы сейчас с вами", - добавил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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здоровье - общество, россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, российский красный крест
Культура, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Российский Красный Крест
Shaman перевел миллион рублей на помощь жителям Курской области

Shaman перевел миллион рублей "Российскому Красному кресту" для Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Заслуженный артист Shaman (Ярослав Дронов) перевел один миллион рублей "Российскому Красному кресту" в помощь жителям Курской области.
"Только что я перевёл 1 000 000 рублей "Российскому Красному кресту", играющему важнейшую роль в оказании помощи жителям региона", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Вчера, 08:00
Артист отметил, что сотни людей уже откликнулись и помогают пострадавшим: сдают кровь, собирают и передают гуманитарную помощь, размещают у себя вынужденных переселенцев.
«
"Важен каждый рубль, каждая фраза — куряне должны чувствовать: все наши мысли и молитвы сейчас с вами", - добавил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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КультураЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныРоссийский Красный Крест
 
 
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