https://ria.ru/20240810/shaman-1965384742.html

Shaman перевел миллион рублей на помощь жителям Курской области

Shaman перевел миллион рублей на помощь жителям Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Shaman перевел миллион рублей на помощь жителям Курской области

Заслуженный артист Shaman (Ярослав Дронов) перевел один миллион рублей "Российскому Красному кресту" в помощь жителям Курской области. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:58

2024-08-10T14:58

2024-08-10T14:59

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Заслуженный артист Shaman (Ярослав Дронов) перевел один миллион рублей "Российскому Красному кресту" в помощь жителям Курской области. "Только что я перевёл 1 000 000 рублей "Российскому Красному кресту", играющему важнейшую роль в оказании помощи жителям региона", - написал он в своем Telegram-канале. Артист отметил, что сотни людей уже откликнулись и помогают пострадавшим: сдают кровь, собирают и передают гуманитарную помощь, размещают у себя вынужденных переселенцев. "Важен каждый рубль, каждая фраза — куряне должны чувствовать: все наши мысли и молитвы сейчас с вами", - добавил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240807/buddisty-1964783988.html

https://ria.ru/20240808/krov-1964898081.html

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курская область

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здоровье - общество, россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, российский красный крест