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В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
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11:59 10.08.2024 (обновлено: 12:24 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/rosatom-1965361613.html
В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны ВСУ
В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны ВСУ
Действия ВСУ создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:59
2024-08-10T12:24
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс
безопасность
вооруженные силы украины
алексей лихачев
рафаэль гросси
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Действия ВСУ создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."В ходе разговора Алексей Лихачёв подчеркнул, что действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики", - говорится в сообщении."Сложившаяся ситуация не только негативно влияет на нормальную эксплуатацию Курской АЭС, но и напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой МАГАТЭ в 2022 году, и тем самым подрывает доверие к атомной энергетике в целом", - отмечает "Росатом".
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, безопасность, вооруженные силы украины, алексей лихачев, рафаэль гросси
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси
В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны ВСУ

Росатом: действия ВСУ угрожают всей атомной энергетике

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Действия ВСУ создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"В ходе разговора Алексей Лихачёв подчеркнул, что действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики", - говорится в сообщении.
"Сложившаяся ситуация не только негативно влияет на нормальную эксплуатацию Курской АЭС, но и напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой МАГАТЭ в 2022 году, и тем самым подрывает доверие к атомной энергетике в целом", - отмечает "Росатом".
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове. - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
На Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет ВСУ
Вчера, 11:56
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭСБезопасностьВооруженные силы УкраиныАлексей ЛихачевРафаэль Гросси
 
 
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