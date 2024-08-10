https://ria.ru/20240810/rosatom-1965361613.html

В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны ВСУ

В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024

В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны ВСУ

Действия ВСУ создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:59

2024-08-10T11:59

2024-08-10T12:24

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курская аэс

безопасность

вооруженные силы украины

алексей лихачев

рафаэль гросси

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Действия ВСУ создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."В ходе разговора Алексей Лихачёв подчеркнул, что действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики", - говорится в сообщении."Сложившаяся ситуация не только негативно влияет на нормальную эксплуатацию Курской АЭС, но и напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой МАГАТЭ в 2022 году, и тем самым подрывает доверие к атомной энергетике в целом", - отмечает "Росатом".

https://ria.ru/20240810/rosatom-1965360545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, безопасность, вооруженные силы украины, алексей лихачев, рафаэль гросси