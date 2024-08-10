https://ria.ru/20240810/rosatom-1965360545.html

На Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет ВСУ

На Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024

На Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет ВСУ

Ситуация вокруг Курской АЭС в последние дни значительно усложнилась, есть реальная опасность ударов со стороны ВСУ, заявила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:56

2024-08-10T11:56

2024-08-10T12:23

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курская аэс

магатэ

безопасность

алексей лихачев

рафаэль гросси

курчатов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ситуация вокруг Курской АЭС в последние дни значительно усложнилась, есть реальная опасность ударов со стороны ВСУ, заявила госкорпорация "Росатом".Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг Курской АЭС, сообщил "Росатом"."Вечером 9 августа 2024 года состоялся телефонный разговор генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Разговор был организован по инициативе российской стороны. Ключевой темой консультаций стала ситуация вокруг Курской АЭС", - говорится в сообщении."За последние дни ситуация значительно усложнилась", - подчеркивается в сообщении "Росатома"."Так, в четверг, 8 августа, на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества", - отмечает "Росатом"."На данный момент сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на АЭС", - сообщает российская госкорпорация.

https://ria.ru/20240809/deystviya-1965306447.html

https://ria.ru/20240810/minoborony-1965360441.html

курчатов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, магатэ, безопасность, алексей лихачев, рафаэль гросси, курчатов, вооруженные силы украины