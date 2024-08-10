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На Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
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11:56 10.08.2024 (обновлено: 12:23 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/rosatom-1965360545.html
На Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет ВСУ
На Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
На Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет ВСУ
Ситуация вокруг Курской АЭС в последние дни значительно усложнилась, есть реальная опасность ударов со стороны ВСУ, заявила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:56
2024-08-10T12:23
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс
магатэ
безопасность
алексей лихачев
рафаэль гросси
курчатов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ситуация вокруг Курской АЭС в последние дни значительно усложнилась, есть реальная опасность ударов со стороны ВСУ, заявила госкорпорация "Росатом".Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг Курской АЭС, сообщил "Росатом"."Вечером 9 августа 2024 года состоялся телефонный разговор генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Разговор был организован по инициативе российской стороны. Ключевой темой консультаций стала ситуация вокруг Курской АЭС", - говорится в сообщении."За последние дни ситуация значительно усложнилась", - подчеркивается в сообщении "Росатома"."Так, в четверг, 8 августа, на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества", - отмечает "Росатом"."На данный момент сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на АЭС", - сообщает российская госкорпорация.
https://ria.ru/20240809/deystviya-1965306447.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, магатэ, безопасность, алексей лихачев, рафаэль гросси, курчатов, вооруженные силы украины
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС, МАГАТЭ, Безопасность, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Курчатов, Вооруженные силы Украины
На Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет ВСУ

Лихачев и Гросси обсудили усложнившуюся ситуацию вокруг Курской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове. - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ситуация вокруг Курской АЭС в последние дни значительно усложнилась, есть реальная опасность ударов со стороны ВСУ, заявила госкорпорация "Росатом".
Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг Курской АЭС, сообщил "Росатом".
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"Вечером 9 августа 2024 года состоялся телефонный разговор генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Разговор был организован по инициативе российской стороны. Ключевой темой консультаций стала ситуация вокруг Курской АЭС", - говорится в сообщении.
"За последние дни ситуация значительно усложнилась", - подчеркивается в сообщении "Росатома".
"Так, в четверг, 8 августа, на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества", - отмечает "Росатом".
"На данный момент сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на АЭС", - сообщает российская госкорпорация.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭСМАГАТЭБезопасностьАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиКурчатовВооруженные силы Украины
 
 
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