На Курской АЭС нашли фрагменты сбитых ракет ВСУ
Лихачев и Гросси обсудили усложнившуюся ситуацию вокруг Курской АЭС
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ситуация вокруг Курской АЭС в последние дни значительно усложнилась, есть реальная опасность ударов со стороны ВСУ, заявила госкорпорация "Росатом".
Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг Курской АЭС, сообщил "Росатом".
"Вечером 9 августа 2024 года состоялся телефонный разговор генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Разговор был организован по инициативе российской стороны. Ключевой темой консультаций стала ситуация вокруг Курской АЭС", - говорится в сообщении.
"За последние дни ситуация значительно усложнилась", - подчеркивается в сообщении "Росатома".
"Так, в четверг, 8 августа, на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества", - отмечает "Росатом".
"На данный момент сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на АЭС", - сообщает российская госкорпорация.