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В Турции разблокируют Instagram* - РИА Новости, 10.08.2024
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20:48 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/instagram-1965431793.html
В Турции разблокируют Instagram*
В Турции разблокируют Instagram* - РИА Новости, 10.08.2024
В Турции разблокируют Instagram*
Доступ к соцсети Instagram* в Турции будет разблокирован в 21.30 мск, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T20:48
2024-08-10T20:48
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АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Доступ к соцсети Instagram* в Турции будет разблокирован в 21.30 мск, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Доступ к Instagram* был заблокирован на территории Турции со 2 августа. &quot;В результате наших переговоров с представителями Instagram* мы снимем блокировку доступа с 21.30 (cовпадает с мск - ред.) после их обещания выполнить наши требования&quot;, - говорится в заявлении министра в соцсети Х.В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что сотрудничество турецких властей с руководством Instagram* пока не вышло на желаемый уровень, он также говорил о "цифровом фашизме" со стороны соцсети. Сроки разблокировки доступа к Instagram* на территории Турции зависят от того, как скоро руководство соцсети устранит нарушения и приведет свою деятельность в соответствие с турецким законодательством, заявлял ранее Уралоглу.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, технологии, турция, россия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Технологии, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции разблокируют Instagram*

В Турции доступ к Instagram разблокируют 10 августа в 21:30 мск

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Доступ к соцсети Instagram* в Турции будет разблокирован в 21.30 мск, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Доступ к Instagram* был заблокирован на территории Турции со 2 августа.
«

"В результате наших переговоров с представителями Instagram* мы снимем блокировку доступа с 21.30 (cовпадает с мск - ред.) после их обещания выполнить наши требования", - говорится в заявлении министра в соцсети Х.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что сотрудничество турецких властей с руководством Instagram* пока не вышло на желаемый уровень, он также говорил о "цифровом фашизме" со стороны соцсети. Сроки разблокировки доступа к Instagram* на территории Турции зависят от того, как скоро руководство соцсети устранит нарушения и приведет свою деятельность в соответствие с турецким законодательством, заявлял ранее Уралоглу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреТехнологииТурцияРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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