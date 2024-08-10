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ИИ сравнил изображения детей Ирины Болгар с детскими фотографиями Дурова - РИА Новости, 10.08.2024
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08:25 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/durov-1965340855.html
ИИ сравнил изображения детей Ирины Болгар с детскими фотографиями Дурова
ИИ сравнил изображения детей Ирины Болгар с детскими фотографиями Дурова - РИА Новости, 10.08.2024
ИИ сравнил изображения детей Ирины Болгар с детскими фотографиями Дурова
Искусственный интеллект сравнил изображения детей Ирины Болгар, заявившей, что она мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, с детскими фотографиями... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T08:25
2024-08-10T08:25
технологии
россия
павел дуров
telegram
общество
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект сравнил изображения детей Ирины Болгар, заявившей, что она мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, с детскими фотографиями бизнесмена, и нашел сходство до 82%, о чем свидетельствуют данные, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Болгар рассказала, что воспитывает троих детей Дурова - дочь Лею, а также сыновей Даниэля и Давида. Также она опубликовала совместную фотографию с предпринимателем и детьми в соцсети Instagram*. Как утверждает разработчик, модель ИИ сравнивает лица на двух фотографиях и выводит результаты в режиме реального времени, если сходство превышает 80%, то на фото может быть один и тот же человек. Согласно полученным данным, сходство между фотографией дочери Болгар Леи и детской фотографией Дурова составило 40,47%. По фотографии старшего сына Даниэля искусственный интеллект показал сходство на 59,02%. А вот схожесть Дурова с самым младшим ребенком Давидом, по результатам сравнения искусственного интеллекта, оказалась самой высокой - 82,28%. Фотографии детей были взяты из открытого аккаунта Болгар в Instagram*. Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга. В свою очередь Болгар в интервью РИА Новости рассказала, что основатель Telegram указан в официальных документах детей в графе "отец", они носят его фамилию, об их родстве знают все одноклассники их сыновей и дочери.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240809/bolgar-1964925096.html
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технологии, россия, павел дуров, telegram, общество
Технологии, Россия, Павел Дуров, Telegram, Общество
ИИ сравнил изображения детей Ирины Болгар с детскими фотографиями Дурова

ИИ сравнил фото детей Болгар и Дурова и нашел сходство до 82 процентов

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект сравнил изображения детей Ирины Болгар, заявившей, что она мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, с детскими фотографиями бизнесмена, и нашел сходство до 82%, о чем свидетельствуют данные, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Болгар рассказала, что воспитывает троих детей Дурова - дочь Лею, а также сыновей Даниэля и Давида. Также она опубликовала совместную фотографию с предпринимателем и детьми в соцсети Instagram*.
Ирина Болгар с Павлом Дуровым и детьми - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Ирина Болгар: Павел Дуров указан в графе "отец" в документах моих детей
9 августа, 12:00
Как утверждает разработчик, модель ИИ сравнивает лица на двух фотографиях и выводит результаты в режиме реального времени, если сходство превышает 80%, то на фото может быть один и тот же человек.
Согласно полученным данным, сходство между фотографией дочери Болгар Леи и детской фотографией Дурова составило 40,47%. По фотографии старшего сына Даниэля искусственный интеллект показал сходство на 59,02%. А вот схожесть Дурова с самым младшим ребенком Давидом, по результатам сравнения искусственного интеллекта, оказалась самой высокой - 82,28%. Фотографии детей были взяты из открытого аккаунта Болгар в Instagram*.
Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга. В свою очередь Болгар в интервью РИА Новости рассказала, что основатель Telegram указан в официальных документах детей в графе "отец", они носят его фамилию, об их родстве знают все одноклассники их сыновей и дочери.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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