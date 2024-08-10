https://ria.ru/20240810/dubinskiy-1965329090.html

“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского

“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского - РИА Новости, 10.08.2024

“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского

Владимир Зеленский всеми силами стремится эскалировать конфликт на Украине, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T04:38

2024-08-10T04:38

2024-08-10T04:38

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россия

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верховная рада украины

нато

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами стремится эскалировать конфликт на Украине, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО“Ищутся любые способы повысить агрессивность, <…> чтобы вывести войну на новый виток эскалации”, — заявил Дубинский.По мнению депутата, глава киевского режима отчаянно ищет способ втянуть блок НАТО в конфликт между Россией и Украиной.Ранее в Москве неоднократно указывали на желание Киева спровоцировать войну России и Североатлантического альянса. Так, заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти освоили операции "под ложным флагом", чтобы втянуть Россию в боевые действия с НАТО и спасти Киев от неминуемого разгрома.

https://ria.ru/20240809/alaudinov-1965298673.html

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в мире, россия, александр дубинский, верховная рада украины, нато