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“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского - РИА Новости, 10.08.2024
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04:38 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/dubinskiy-1965329090.html
“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского
“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского - РИА Новости, 10.08.2024
“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского
Владимир Зеленский всеми силами стремится эскалировать конфликт на Украине, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T04:38
2024-08-10T04:38
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александр дубинский
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами стремится эскалировать конфликт на Украине, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО“Ищутся любые способы повысить агрессивность, &lt;…&gt; чтобы вывести войну на новый виток эскалации”, — заявил Дубинский.По мнению депутата, глава киевского режима отчаянно ищет способ втянуть блок НАТО в конфликт между Россией и Украиной.Ранее в Москве неоднократно указывали на желание Киева спровоцировать войну России и Североатлантического альянса. Так, заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти освоили операции "под ложным флагом", чтобы втянуть Россию в боевые действия с НАТО и спасти Киев от неминуемого разгрома.
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в мире, россия, александр дубинский, верховная рада украины, нато
В мире, Россия, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, НАТО
“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского

Дубинский: Зеленский пытается вывести конфликт с Россией на новый уровень

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами стремится эскалировать конфликт на Украине, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО
“Ищутся любые способы повысить агрессивность, <…> чтобы вывести войну на новый виток эскалации”, — заявил Дубинский.
По мнению депутата, глава киевского режима отчаянно ищет способ втянуть блок НАТО в конфликт между Россией и Украиной.
Ранее в Москве неоднократно указывали на желание Киева спровоцировать войну России и Североатлантического альянса. Так, заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти освоили операции "под ложным флагом", чтобы втянуть Россию в боевые действия с НАТО и спасти Киев от неминуемого разгрома.
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