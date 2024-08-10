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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T02:46
2024-08-10T02:46
2024-08-10T02:48
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России. Силы ПВО наготове", - написал Гусев.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА