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Бэнкси представил свою шестую с начала недели работу в Лондоне - РИА Новости, 10.08.2024
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20:30 10.08.2024
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Бэнкси представил свою шестую с начала недели работу в Лондоне
Бэнкси представил свою шестую с начала недели работу в Лондоне - РИА Новости, 10.08.2024
Бэнкси представил свою шестую с начала недели работу в Лондоне
Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси продолжил серию новых работ на тему животных, представив в субботу уже шестую с начала недели... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T20:30
2024-08-10T20:30
лондон
россия
бэнкси
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси продолжил серию новых работ на тему животных, представив в субботу уже шестую с начала недели работу в Лондоне. Художник опубликовал на своей странице в Instagram* фото с изображением потягивающегося кота. По данным телеканала Sky News, новая работа находится в лондонском районе Криклвуд. С начала недели художник ежедневно публикует новые работы, среди которых силуэты карабкающихся мартышек, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, воющий волк, два пеликана, которые поедают рыб, и изображение козы на узком постаменте. Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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лондон, россия, бэнкси
Лондон, Россия, Бэнкси
Бэнкси представил свою шестую с начала недели работу в Лондоне

Бэнкси представил в Лондоне шестую с начала недели работу на тему животных

© Фото : BanksyГраффити с изображением потягивающегося кота стрит-арт художника Бэнкси
Граффити с изображением потягивающегося кота стрит-арт художника Бэнкси - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Banksy
Граффити с изображением потягивающегося кота стрит-арт художника Бэнкси
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси продолжил серию новых работ на тему животных, представив в субботу уже шестую с начала недели работу в Лондоне.
Художник опубликовал на своей странице в Instagram* фото с изображением потягивающегося кота. По данным телеканала Sky News, новая работа находится в лондонском районе Криклвуд.
© Фото : BanksyГраффити 2 пеликанов, поедающих рыб, стрит-арт художника Бэнкси
Граффити 2 пеликанов, поедающих рыб, стрит-арт художника Бэнкси
Граффити 2 пеликанов, поедающих рыб, стрит-арт художника Бэнкси
© Фото : Banksy
1 из 2
© Фото : BanksyГраффити воющего волка стрит-арт художника Бэнкси
Граффити воющего волка стрит-арт художника Бэнкси
Граффити воющего волка стрит-арт художника Бэнкси
© Фото : Banksy
2 из 2
Граффити 2 пеликанов, поедающих рыб, стрит-арт художника Бэнкси
© Фото : Banksy
1 из 2
Граффити воющего волка стрит-арт художника Бэнкси
© Фото : Banksy
2 из 2
С начала недели художник ежедневно публикует новые работы, среди которых силуэты карабкающихся мартышек, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, воющий волк, два пеликана, которые поедают рыб, и изображение козы на узком постаменте.
Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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