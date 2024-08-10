Бэнкси представил свою шестую с начала недели работу в Лондоне

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси продолжил серию новых работ на тему животных, представив в субботу уже шестую с начала недели работу в Лондоне. Художник опубликовал на своей странице в Instagram* фото с изображением потягивающегося кота. По данным телеканала Sky News, новая работа находится в лондонском районе Криклвуд. С начала недели художник ежедневно публикует новые работы, среди которых силуэты карабкающихся мартышек, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, воющий волк, два пеликана, которые поедают рыб, и изображение козы на узком постаменте. Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Граффити с изображением потягивающегося кота стрит-арт художника Бэнкси
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси продолжил серию новых работ на тему животных, представив в субботу уже шестую с начала недели работу в Лондоне.
Художник опубликовал на своей странице в Instagram* фото с изображением потягивающегося кота. По данным телеканала Sky News, новая работа находится в лондонском районе Криклвуд.
С начала недели художник ежедневно публикует новые работы, среди которых силуэты карабкающихся мартышек, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, воющий волк, два пеликана, которые поедают рыб, и изображение козы на узком постаменте.
Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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