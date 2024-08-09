https://ria.ru/20240809/vmf-1965147451.html

"Пугающая тенденция": в США забили тревогу из-за хода российского флота

"Пугающая тенденция": в США забили тревогу из-за хода российского флота - РИА Новости, 09.08.2024

"Пугающая тенденция": в США забили тревогу из-за хода российского флота

Прибытие судов военно-морского флота России в Латинскую Америку в этом году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:17

2024-08-09T12:17

2024-08-09T12:17

россия

латинская америка

сша

владимир путин

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Прибытие судов военно-морского флота России в Латинскую Америку в этом году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно встревожить США, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для американского издания The National Interest."Эти попытки демонстрации флага можно рассматривать как пугающую тенденцию для Вашингтона", — отметил он.Сучиу напомнил, что в этом году часть корабельной ударной группы российского Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", уже дважды заходила в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Эксперт также подчеркнул, что в июне российские корабли прибыли на Кубу.В июле в ходе выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин особо отметил роль флота в защите национальных интересов России. Президент подчеркнул, что многие флотские экипажи сегодня храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240809/tekhnika-1965119485.html

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россия

латинская америка

сша

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россия, латинская америка, сша, владимир путин