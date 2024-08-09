"Пугающая тенденция": в США забили тревогу из-за хода российского флота
NI: усиление глобального присутствия ВМФ России стало поводом для тревоги в США
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкКорабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" проекта 1914.1 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" проекта 1914.1 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Прибытие судов военно-морского флота России в Латинскую Америку в этом году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно встревожить США, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для американского издания The National Interest.
"Эти попытки демонстрации флага можно рассматривать как пугающую тенденцию для Вашингтона", — отметил он.
Сучиу напомнил, что в этом году часть корабельной ударной группы российского Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", уже дважды заходила в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Эксперт также подчеркнул, что в июне российские корабли прибыли на Кубу.
В июле в ходе выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин особо отметил роль флота в защите национальных интересов России. Президент подчеркнул, что многие флотские экипажи сегодня храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
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