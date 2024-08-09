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"Пугающая тенденция": в США забили тревогу из-за хода российского флота - РИА Новости, 09.08.2024
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12:17 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vmf-1965147451.html
"Пугающая тенденция": в США забили тревогу из-за хода российского флота
"Пугающая тенденция": в США забили тревогу из-за хода российского флота - РИА Новости, 09.08.2024
"Пугающая тенденция": в США забили тревогу из-за хода российского флота
Прибытие судов военно-морского флота России в Латинскую Америку в этом году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:17
2024-08-09T12:17
россия
латинская америка
сша
владимир путин
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Прибытие судов военно-морского флота России в Латинскую Америку в этом году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно встревожить США, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для американского издания The National Interest."Эти попытки демонстрации флага можно рассматривать как пугающую тенденцию для Вашингтона", — отметил он.Сучиу напомнил, что в этом году часть корабельной ударной группы российского Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", уже дважды заходила в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Эксперт также подчеркнул, что в июне российские корабли прибыли на Кубу.В июле в ходе выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин особо отметил роль флота в защите национальных интересов России. Президент подчеркнул, что многие флотские экипажи сегодня храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240809/tekhnika-1965119485.html
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россия, латинская америка, сша, владимир путин
Россия, Латинская Америка, США, Владимир Путин
"Пугающая тенденция": в США забили тревогу из-за хода российского флота

NI: усиление глобального присутствия ВМФ России стало поводом для тревоги в США

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкКорабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" проекта 1914.1 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Корабль измерительного комплекса Маршал Крылов проекта 1914.1 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" проекта 1914.1 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Прибытие судов военно-морского флота России в Латинскую Америку в этом году демонстрирует наращивание российского глобального присутствия, что должно встревожить США, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для американского издания The National Interest.
"Эти попытки демонстрации флага можно рассматривать как пугающую тенденцию для Вашингтона", — отметил он.
Кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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10:22
Сучиу напомнил, что в этом году часть корабельной ударной группы российского Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", уже дважды заходила в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Эксперт также подчеркнул, что в июне российские корабли прибыли на Кубу.
В июле в ходе выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин особо отметил роль флота в защите национальных интересов России. Президент подчеркнул, что многие флотские экипажи сегодня храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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