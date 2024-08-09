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Туск назвал исключение Венгрии из Шенгена началом выхода из ЕС - РИА Новости, 09.08.2024
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16:43 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vengriya-1965241155.html
Туск назвал исключение Венгрии из Шенгена началом выхода из ЕС
Туск назвал исключение Венгрии из Шенгена началом выхода из ЕС - РИА Новости, 09.08.2024
Туск назвал исключение Венгрии из Шенгена началом выхода из ЕС
Исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процесс ее исключения из Европейского союза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:43
2024-08-09T16:43
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европарламент
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ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процесс ее исключения из Европейского союза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. Ранее группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять меры в отношении Венгрии в связи с предполагаемым ослаблением визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию. "Исключение из Шенгенского соглашения - это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза", - сказал Туск. При этом он отметил, что в ЕС есть и другие страны, которые выдают визы гражданам РФ и Белоруссии. "Кажется, что нарушены правила европейского права. Но Венгрия - это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам", - сказал польский премьер. Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20240730/veber-1962863198.html
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в мире, венгрия, россия, белоруссия, дональд туск, манфред вебер, урсула фон дер ляйен, европарламент, шенгенская зона, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия, Дональд Туск, Манфред Вебер, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Шенгенская зона, Еврокомиссия, Евросоюз
Туск назвал исключение Венгрии из Шенгена началом выхода из ЕС

Туск: исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процесс ее выхода из ЕС

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процесс ее исключения из Европейского союза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять меры в отношении Венгрии в связи с предполагаемым ослаблением визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию.
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"Исключение из Шенгенского соглашения - это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза", - сказал Туск.
При этом он отметил, что в ЕС есть и другие страны, которые выдают визы гражданам РФ и Белоруссии.
"Кажется, что нарушены правила европейского права. Но Венгрия - это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам", - сказал польский премьер.
Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
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В миреВенгрияРоссияБелоруссияДональд ТускМанфред ВеберУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентШенгенская зонаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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