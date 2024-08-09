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В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok - РИА Новости, 09.08.2024
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18:27 09.08.2024 (обновлено: 18:28 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/turtsiya-1965270926.html
В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok
В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok - РИА Новости, 09.08.2024
В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok
Комитет парламента Турции по цифровым СМИ обсудит 16 августа ситуацию с блокировкой соцсети Instagram* и возможным запретом соцсети TikTok, сообщила в пятницу... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:27
2024-08-09T18:28
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СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Комитет парламента Турции по цифровым СМИ обсудит 16 августа ситуацию с блокировкой соцсети Instagram* и возможным запретом соцсети TikTok, сообщила в пятницу газета Sabah. Соцсеть Instagram* после блокировки доступа к ней согласилась открыть представительство в Турции, сообщил ранее глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман. Депутаты парламента Турции находятся в отпуске до 1 октября, тем не менее, оппозиция призвала ранее созвать парламент на внеочередное заседание для обсуждения ситуации с блокировкой соцсети Instagram*. "Шестнадцатого августа в 10.30 комитет по цифровым СМИ парламента соберется для обсуждения блокировки Instagram* и (возможного - ред.) закрытия доступа к TikTok", - пишет газета. По ее данным, по итогам заседания ожидаются важные решения по соцсетям. Яйман сообщал, что претензии Анкары к соцсети в связи с удалением публикаций о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании лишь "вершина айсберга", власти обеспокоены и публикациями, побуждающими к насилию, азартным играм, содержащими пропаганду ЛГБТ** и терроризма. В мае TikTok избежал блокировки в Турции, назначив представителя в стране. Сотрудничество турецких властей с руководством соцсети Instagram*, доступ к которой в Турции заблокировали со 2 августа, пока не вышло на желаемый уровень, наблюдается "цифровой фашизм" со стороны соцсети, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Сроки разблокировки доступа к Instagram* на территории Турции зависят от того, как скоро руководство соцсети устранит нарушения и приведет свою деятельность в соответствие с турецким законодательством, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. Еще одна принадлежащая Meta* соцсеть Threads недоступна в Турции с 29 апреля в связи с решением турецкого регулятора, его недовольство вызвало автоматическое объединение аккаунтов пользователей Threads и Instagram*. Также Meta* оштрафовали на сумму более 1,2 миллиарда турецких лир (более 38 миллионов долларов) по итогам нескольких разбирательств. Турецким компаниям следует задуматься над созданием местной социальной сети, заявил в понедельник глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Тридцать первого июля Алтун осудил соцсеть Instagram* за то, что она активно препятствует пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20240802/smi-1963592247.html
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в мире, технологии, турция, россия, анкара (провинция), исмаил хания, реджеп тайип эрдоган, facebook, tiktok, хамас
В мире, Технологии, Турция, Россия, Анкара (провинция), Исмаил Хания, Реджеп Тайип Эрдоган, Facebook, TikTok, ХАМАС
В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok

Sabah: парламент Турции 16 августа обсудит блокировку Instagram и запрет TikTok

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Комитет парламента Турции по цифровым СМИ обсудит 16 августа ситуацию с блокировкой соцсети Instagram* и возможным запретом соцсети TikTok, сообщила в пятницу газета Sabah.
Соцсеть Instagram* после блокировки доступа к ней согласилась открыть представительство в Турции, сообщил ранее глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман. Депутаты парламента Турции находятся в отпуске до 1 октября, тем не менее, оппозиция призвала ранее созвать парламент на внеочередное заседание для обсуждения ситуации с блокировкой соцсети Instagram*.
Анкара - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Турции заблокировали доступ к Instagram*
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"Шестнадцатого августа в 10.30 комитет по цифровым СМИ парламента соберется для обсуждения блокировки Instagram* и (возможного - ред.) закрытия доступа к TikTok", - пишет газета.
По ее данным, по итогам заседания ожидаются важные решения по соцсетям.
Яйман сообщал, что претензии Анкары к соцсети в связи с удалением публикаций о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании лишь "вершина айсберга", власти обеспокоены и публикациями, побуждающими к насилию, азартным играм, содержащими пропаганду ЛГБТ** и терроризма.
В мае TikTok избежал блокировки в Турции, назначив представителя в стране.
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24 июля, 18:36
Сотрудничество турецких властей с руководством соцсети Instagram*, доступ к которой в Турции заблокировали со 2 августа, пока не вышло на желаемый уровень, наблюдается "цифровой фашизм" со стороны соцсети, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Сроки разблокировки доступа к Instagram* на территории Турции зависят от того, как скоро руководство соцсети устранит нарушения и приведет свою деятельность в соответствие с турецким законодательством, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.
Еще одна принадлежащая Meta* соцсеть Threads недоступна в Турции с 29 апреля в связи с решением турецкого регулятора, его недовольство вызвало автоматическое объединение аккаунтов пользователей Threads и Instagram*. Также Meta* оштрафовали на сумму более 1,2 миллиарда турецких лир (более 38 миллионов долларов) по итогам нескольких разбирательств.
Турецким компаниям следует задуматься над созданием местной социальной сети, заявил в понедельник глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Тридцать первого июля Алтун осудил соцсеть Instagram* за то, что она активно препятствует пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** движение признано экстремистским и запрещено в России
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В миреТехнологииТурцияРоссияАнкара (провинция)Исмаил ХанияРеджеп Тайип ЭрдоганFacebookTikTokХАМАС
 
 
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