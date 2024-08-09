https://ria.ru/20240809/turtsiya-1965270926.html
В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok
В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok - РИА Новости, 09.08.2024
В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok
Комитет парламента Турции по цифровым СМИ обсудит 16 августа ситуацию с блокировкой соцсети Instagram* и возможным запретом соцсети TikTok, сообщила в пятницу... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:27
2024-08-09T18:27
2024-08-09T18:28
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СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Комитет парламента Турции по цифровым СМИ обсудит 16 августа ситуацию с блокировкой соцсети Instagram* и возможным запретом соцсети TikTok, сообщила в пятницу газета Sabah. Соцсеть Instagram* после блокировки доступа к ней согласилась открыть представительство в Турции, сообщил ранее глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман. Депутаты парламента Турции находятся в отпуске до 1 октября, тем не менее, оппозиция призвала ранее созвать парламент на внеочередное заседание для обсуждения ситуации с блокировкой соцсети Instagram*. "Шестнадцатого августа в 10.30 комитет по цифровым СМИ парламента соберется для обсуждения блокировки Instagram* и (возможного - ред.) закрытия доступа к TikTok", - пишет газета. По ее данным, по итогам заседания ожидаются важные решения по соцсетям. Яйман сообщал, что претензии Анкары к соцсети в связи с удалением публикаций о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании лишь "вершина айсберга", власти обеспокоены и публикациями, побуждающими к насилию, азартным играм, содержащими пропаганду ЛГБТ** и терроризма. В мае TikTok избежал блокировки в Турции, назначив представителя в стране. Сотрудничество турецких властей с руководством соцсети Instagram*, доступ к которой в Турции заблокировали со 2 августа, пока не вышло на желаемый уровень, наблюдается "цифровой фашизм" со стороны соцсети, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Сроки разблокировки доступа к Instagram* на территории Турции зависят от того, как скоро руководство соцсети устранит нарушения и приведет свою деятельность в соответствие с турецким законодательством, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. Еще одна принадлежащая Meta* соцсеть Threads недоступна в Турции с 29 апреля в связи с решением турецкого регулятора, его недовольство вызвало автоматическое объединение аккаунтов пользователей Threads и Instagram*. Также Meta* оштрафовали на сумму более 1,2 миллиарда турецких лир (более 38 миллионов долларов) по итогам нескольких разбирательств. Турецким компаниям следует задуматься над созданием местной социальной сети, заявил в понедельник глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Тридцать первого июля Алтун осудил соцсеть Instagram* за то, что она активно препятствует пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20240802/smi-1963592247.html
https://ria.ru/20240724/peskov-1961788826.html
https://ria.ru/20240802/smi-1963630667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, турция, россия, анкара (провинция), исмаил хания, реджеп тайип эрдоган, facebook, tiktok, хамас
В мире, Технологии, Турция, Россия, Анкара (провинция), Исмаил Хания, Реджеп Тайип Эрдоган, Facebook, TikTok, ХАМАС
В Турции обсудят блокировку Instagram* и запрет TikTok
Sabah: парламент Турции 16 августа обсудит блокировку Instagram и запрет TikTok
СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости.
Комитет парламента Турции по цифровым СМИ обсудит 16 августа ситуацию с блокировкой соцсети Instagram* и возможным запретом соцсети TikTok, сообщила в пятницу газета Sabah
.
Соцсеть Instagram* после блокировки доступа к ней согласилась открыть представительство в Турции, сообщил ранее глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман. Депутаты парламента Турции находятся в отпуске до 1 октября, тем не менее, оппозиция призвала ранее созвать парламент на внеочередное заседание для обсуждения ситуации с блокировкой соцсети Instagram*.
"Шестнадцатого августа в 10.30 комитет по цифровым СМИ парламента соберется для обсуждения блокировки Instagram* и (возможного - ред.) закрытия доступа к TikTok", - пишет газета.
По ее данным, по итогам заседания ожидаются важные решения по соцсетям.
Яйман сообщал, что претензии Анкары
к соцсети в связи с удалением публикаций о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании
лишь "вершина айсберга", власти обеспокоены и публикациями, побуждающими к насилию, азартным играм, содержащими пропаганду ЛГБТ** и терроризма.
В мае TikTok избежал блокировки в Турции, назначив представителя в стране.
Сотрудничество турецких властей с руководством соцсети Instagram*, доступ к которой в Турции заблокировали со 2 августа, пока не вышло на желаемый уровень, наблюдается "цифровой фашизм" со стороны соцсети, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган
. Сроки разблокировки доступа к Instagram* на территории Турции зависят от того, как скоро руководство соцсети устранит нарушения и приведет свою деятельность в соответствие с турецким законодательством, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.
Еще одна принадлежащая Meta* соцсеть Threads недоступна в Турции с 29 апреля в связи с решением турецкого регулятора, его недовольство вызвало автоматическое объединение аккаунтов пользователей Threads и Instagram*. Также Meta* оштрафовали на сумму более 1,2 миллиарда турецких лир (более 38 миллионов долларов) по итогам нескольких разбирательств.
Турецким компаниям следует задуматься над созданием местной социальной сети, заявил в понедельник глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Тридцать первого июля Алтун осудил соцсеть Instagram* за то, что она активно препятствует пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** движение признано экстремистским и запрещено в России