https://ria.ru/20240809/turtsija-1965098244.html

Турция поставила условие Западу по российским туристам, заявил эксперт

Турция поставила условие Западу по российским туристам, заявил эксперт - РИА Новости, 09.08.2024

Турция поставила условие Западу по российским туристам, заявил эксперт

Турция не хочет идти на уступки Западу в плане ограничений по российским туристам, Анкара поставила условие, чтобы Брюссель не вынуждал ее на эти шаги, заявил... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T07:11

2024-08-09T07:11

2024-08-09T09:43

турция

россия

анкара (провинция)

алексей ерхов

реджеп тайип эрдоган

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Турция не хочет идти на уступки Западу в плане ограничений по российским туристам, Анкара поставила условие, чтобы Брюссель не вынуждал ее на эти шаги, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. "Конечно, Турция очень чувствительна, особенно в плане туризма, хотя ограничения на экспорт некоторых товаров и услуг в Россию стоят на повестке дня, Турция держит себя в руках в плане туристов и не идет на уступки Западу в этом отношении. Поскольку это не является предметом санкций, и Турция, похоже, преодолела это, сказав Западу: "Слушайте, вы вынуждаете меня на ограничения в торговле товарами, я делаю то, что необходимо там, но не вынуждайте меня в туризме". Если бы не эти санкции, мы бы увидели гораздо больше туристов в Турции, мы бы увидели больше российских гостей в Турции", - сказал эксперт. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240806/turtsija-1964323468.html

турция

россия

анкара (провинция)

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турция, россия, анкара (провинция), алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии