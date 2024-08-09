Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными
Пентагон после атаки ВСУ на Курскую область заявил, что продолжит помогать Киеву
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Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ.
При этом он не стал делиться подробностями передачи разведданных.
Представитель Пентагона указал на то, что ведомство поддерживает регулярные контакты с Киевом, но подчеркнул, что не может раскрыть детали о дискуссиях по поводу событий в Курской области.
Министерство, отметил он, связалось с украинскими военными, чтобы больше узнать о целях атак на область.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.