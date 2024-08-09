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Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ssha-1965109329.html
Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными
Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными - РИА Новости, 09.08.2024
Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными
Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:30
2024-08-09T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
карин жан-пьер
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ. "США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путем предоставления разведданных", - заявил представитель американского министерства порталу War Zone на вопрос о том, предоставляет ли Вашингтон помощь Киеву для осуществления атак на Курскую область. При этом он не стал делиться подробностями передачи разведданных. Представитель Пентагона указал на то, что ведомство поддерживает регулярные контакты с Киевом, но подчеркнул, что не может раскрыть детали о дискуссиях по поводу событий в Курской области. Министерство, отметил он, связалось с украинскими военными, чтобы больше узнать о целях атак на область. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html
https://ria.ru/20240808/vylazka-1965063947.html
https://ria.ru/20240809/su-25-1965090429.html
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в мире, курская область, россия, украина, карин жан-пьер, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Карин Жан-Пьер, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными

Пентагон после атаки ВСУ на Курскую область заявил, что продолжит помогать Киеву

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вчера, 22:50
"США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путем предоставления разведданных", - заявил представитель американского министерства порталу War Zone на вопрос о том, предоставляет ли Вашингтон помощь Киеву для осуществления атак на Курскую область.
При этом он не стал делиться подробностями передачи разведданных.
Представитель Пентагона указал на то, что ведомство поддерживает регулярные контакты с Киевом, но подчеркнул, что не может раскрыть детали о дискуссиях по поводу событий в Курской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сенатор рассказал, о чем говорит бессмысленность вылазки ВСУ под Курском
Вчера, 22:49
Министерство, отметил он, связалось с украинскими военными, чтобы больше узнать о целях атак на область.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничье Курской области
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияУкраинаКарин Жан-ПьерВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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