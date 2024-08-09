https://ria.ru/20240809/ssha-1965109329.html

Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными

Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными - РИА Новости, 09.08.2024

Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными

Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:30

2024-08-09T09:30

2024-08-09T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

украина

карин жан-пьер

валерий герасимов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ. "США продолжают поддерживать Украину разными способами, в том числе путем предоставления разведданных", - заявил представитель американского министерства порталу War Zone на вопрос о том, предоставляет ли Вашингтон помощь Киеву для осуществления атак на Курскую область. При этом он не стал делиться подробностями передачи разведданных. Представитель Пентагона указал на то, что ведомство поддерживает регулярные контакты с Киевом, но подчеркнул, что не может раскрыть детали о дискуссиях по поводу событий в Курской области. Министерство, отметил он, связалось с украинскими военными, чтобы больше узнать о целях атак на область. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html

https://ria.ru/20240808/vylazka-1965063947.html

https://ria.ru/20240809/su-25-1965090429.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, курская область, россия, украина, карин жан-пьер, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша