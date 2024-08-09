https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965275739.html

Спецоперация, 9 августа: ВС России продолжают уничтожать ВСУ под Курском

Спецоперация, 9 августа: ВС России продолжают уничтожать ВСУ под Курском - РИА Новости, 09.08.2024

Спецоперация, 9 августа: ВС России продолжают уничтожать ВСУ под Курском

Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации, операция по уничтожению украинских вооруженных формирований... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:52

2024-08-09T18:52

2024-08-09T18:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

курская область

вячеслав гладков

владимир сальдо

шавкат мирзиеев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940597472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74ee1d6bb4d600b950d41d15acf87f81.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации, операция по уничтожению украинских вооруженных формирований продолжается, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" и подошедших резервов пресекали попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории. Живой силе и технике ВСУ было нанесено огневое поражение в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. Кроме того, в районе Южного ударом армейской авиации уничтожены пять бронетранспортеров Stryker, а в районе Мартыновки – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак". Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области. В Минобороны уточнили, что за сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на курском направлении потери противника достигли до 945 военнослужащих и 102 единиц бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть БМП, 67 бронемашин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки ЗРК "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии. Позднее Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений ВС РФ в Курской области для наращивания сил, ведущих активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе региона. В составе колонн отправились реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ". Также МО РФ сообщило о нанесении истребителем-бомбардировщиком Су-34 удара авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по скоплению живой силы и техники украинских войск в одном из районов Сумской области, граничащим с Курской областью, а также показало видеоролик этого удара. Глава города Курчатов Курской области, где находится Курская АЭС, Игорь Корпунков сообщил, что ситуация в городе напряженная, но все службы работают в штатном режиме. Он также призвал жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информациям. Американский портал War Zone сообщил, что в атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники. Издание Forbes, в свою очередь, пишет, что в нападении принимают участие военные 80-й, 22-й и 88-й бригад ВСУ; 80-я бригада, по данным RT, участвовала в расстрелах российских военнопленных. Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными. Теряют танкиУтром 9 августа Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили в небе над регионами РФ и Чёрным морем 75 украинских беспилотников, 26 из них были сбиты над Белгородской областью, ещё 19 – над Липецкой. Также в Чёрном море уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма. Как следует из опубликованной Минобороны в пятницу сводки за период 3 по 9 августа, ВС РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА, а также базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений нацформирований и иностранных наемников. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, за прошедшую неделю нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, а также отразили 49 контратак противника. Кроме того, были освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 12980 военнослужащих, 26 танков, в том числе два Leopard производства ФРГ, 132 боевые бронированные машины, 188 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии, две самоходные огневые установки ЗРК "Бук М1", 32 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, расчёты беспилотников, ракетные войска и артиллерия, а также средства ПВО уничтожили четыре украинских истребителя МиГ-29 и один Су-27, три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, две пусковые установки ЗРК С-125, а также три РЛС. Кроме того, сбиты четыре крылатые ракеты SCALP-EG производства Франции, 14 ракет ATACMS производства США, управляемая авиабомба Hammer производства Франции, две ракеты комплекса Patriot производства США, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 668 беспилотников. Также в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих. Высадка не удалась Утром военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Икс" сообщил РИА Новости, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы на десантных лодках, противник понес большие потери. Как уточнил потом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, были ликвидированы 12 боевиков. Позднее Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Уточняется, что попытку высадки осуществила ДРГ морского центра специальных операций ВМС Украины. До 16 боевиков на скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадиться на побережье. Уничтожены 12 боевиков и две лодки. Беспилотники по мирным Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в пятницу украинские войска обстреливали Донецк и Горловку и выпустили 35 снарядов калибра 155 миллиметров, а также сбросили боеприпас с беспилотника и атаковали одним беспилотником-камикадзе. Мужчина в Петровском районе Донецка получил ранение. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Киев за прошедшие сутки атаковал территорию региона более 50 беспилотниками, два человека погибли пятеро пострадали. Кроме того, ещё три мирных жителя пострадали вечером при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль. Стали заложниками Немецкое правительство на запрос РИА Новости заявило, что не располагает собственными данными о применении ВСУ произведенного и поставленного Германией оружия в Курской области во время украинского нападения. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили РИА Новости, что следят за сообщениями о событиях вокруг Курской области, где расположена АЭС, и находятся в контакте с РФ и Украиной. На данный момент, по данным агентства, нет причин для беспокойства в отношении ядерной безопасности. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане, заявил, что ситуация вокруг Украины и на Ближнем Востоке напрямую влияет на стабильное развитие Центральной Азии, а страны региона стали заложниками санкционной политики. КонфликтВоздушная тревога в пятницу объявлялась в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской Полтавской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В некоторых регионах она объявлялась несколько раз, а в Сумской области звучала более суток. Различные украинские СМИ и официальные лица сообщали о повреждениях различных объектов на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, Днепропетровской области и в Сумах, а также о взрывах в Харькове. Как сообщил РИА Новости координатор Николаевского пророссийского подполья, мощный удар был нанесен в приграничной Сумской области Украины, предположительно, по полигону ВСУ. Кроме того, по его данным, Украина несет большие потери при нападении на Курскую область, в Сумах много "скорых" и просьб о сдаче крови. Телеканал CNN сообщил, что в командовании главкома украинских войск Александра Сырского произошел раскол, подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия на истощение.

https://ria.ru/20240809/zelenskiy-1965105201.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html

https://ria.ru/20240809/ermak-1965216680.html

https://ria.ru/20240809/idnes-1965249737.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры выдвижения подразделений для наращивания сил в Суджанском районе Курской области ❗️Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений для наращивания сил, ведущих боевые действия с ВСУ в Суджанском районе Курской области 2024-08-09T18:52 true PT0M35S

Удар бомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы в районе Сумской области Российский Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Сумской области, граничащем с Курской, сообщило Минобороны 2024-08-09T18:52 true PT0M30S

Кадры с военкором Поддубным, снятые сразу после ранения Кадры с военкором Поддубным, снятые сразу после ранения, опубликовала в своем Telegram-канале ведущая ВГТРК Ольга Скабеева. Судя по видео, Поддубный, несмотря на травмы, вышел на дорогу сам и поймал проезжающую попутку. 2024-08-09T18:52 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, курская область, вячеслав гладков, владимир сальдо, шавкат мирзиеев, вооруженные силы украины