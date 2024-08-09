https://ria.ru/20240809/signal-1965278021.html
В России заблокировали мессенджер Signal
В России заблокировали мессенджер Signal - РИА Новости, 09.08.2024
В России заблокировали мессенджер Signal
В России заблокировали мессенджер Signal из-за нарушений законодательства, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:03
2024-08-09T19:03
2024-08-09T20:34
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России заблокировали мессенджер Signal из-за нарушений законодательства, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях", — сказали в ведомстве.Пользователи стали сообщать о сбое в работе мессенджера. По данным сервиса "Сбой рф", на 19:58 мск насчитывается около 2,2 тысячи жалоб.В минувшем году журналист Такер Карлсон заявил, что Агентство национальной безопасности США узнало о его планах взять интервью у Владимира Путина после того, как он обсудил эту идею со своим коллегой через Signal. По мнению депутата Антона Горелкина, это может говорить о том, что американские спецслужбы имеют доступ ко всем перепискам.В мае 2023 года Роскомнадзор запретил передавать платежные документы и персональные данные россиян через девять иностранных сервисов, подпадающих под закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации": Discord, Snapchat, Skype, Microsoft Teams, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat и Telegram.
https://ria.ru/20240806/roskomnadzor-1964372632.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
В России заблокировали мессенджер Signal
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России заблокировали мессенджер Signal из-за нарушений законодательства, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях", — сказали в ведомстве.
Пользователи стали сообщать о сбое в работе мессенджера. По данным сервиса "Сбой рф", на 19:58 мск насчитывается около 2,2 тысячи жалоб.
В минувшем году журналист Такер Карлсон
заявил, что Агентство национальной безопасности США
узнало о его планах взять интервью у Владимира Путина
после того, как он обсудил эту идею со своим коллегой через Signal. По мнению депутата Антона Горелкина
, это может говорить о том, что американские спецслужбы имеют доступ ко всем перепискам.
В мае 2023 года Роскомнадзор запретил передавать платежные документы и персональные данные россиян через девять иностранных сервисов, подпадающих под закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации": Discord, Snapchat, Skype, Microsoft Teams, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat и Telegram.