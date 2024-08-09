https://ria.ru/20240809/rouming-1965163624.html

В Курской области ввели межсетевой роуминг

В Курской области ввели межсетевой роуминг - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области ввели межсетевой роуминг

Минцифры РФ ввело в Курской области межсетевой роуминг, позволяющий абонентам автоматически переключаться между операторами, заявил журналистам глава... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:11

2024-08-09T13:11

2024-08-09T13:32

курская область

происшествия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минцифры РФ ввело в Курской области межсетевой роуминг, позволяющий абонентам автоматически переключаться между операторами, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев."В 11 часов мы сегодня, с учетом того, что введен режим федерального чрезвычайной ситуации (ЧС) в Курской области, ввели так называемый режим аварийного межсетевого роуминга. Он позволяет теперь абонентам любого оператора подключаться к базовым станциям любого оператора", - сообщил Шадаев.По его словам, такой режим предусмотрен для того, чтобы обеспечить бесшовность покрытия в условиях перемещения большого количества людей."Это будет работать так, что если ближайшая базовая станция условно "Билайна" у вас или МТС, вы сможете подключиться к ней и получать услуги связи", - добавил министр.Ранее министерство сообщило, что связь и мобильный интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима ЧС.

https://ria.ru/20240809/kursk-1965165667.html

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курская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)