https://ria.ru/20240809/rouming-1965163624.html
В Курской области ввели межсетевой роуминг
В Курской области ввели межсетевой роуминг - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области ввели межсетевой роуминг
Минцифры РФ ввело в Курской области межсетевой роуминг, позволяющий абонентам автоматически переключаться между операторами, заявил журналистам глава... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:11
2024-08-09T13:11
2024-08-09T13:32
курская область
происшествия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минцифры РФ ввело в Курской области межсетевой роуминг, позволяющий абонентам автоматически переключаться между операторами, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев."В 11 часов мы сегодня, с учетом того, что введен режим федерального чрезвычайной ситуации (ЧС) в Курской области, ввели так называемый режим аварийного межсетевого роуминга. Он позволяет теперь абонентам любого оператора подключаться к базовым станциям любого оператора", - сообщил Шадаев.По его словам, такой режим предусмотрен для того, чтобы обеспечить бесшовность покрытия в условиях перемещения большого количества людей."Это будет работать так, что если ближайшая базовая станция условно "Билайна" у вас или МТС, вы сможете подключиться к ней и получать услуги связи", - добавил министр.Ранее министерство сообщило, что связь и мобильный интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима ЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Курская область, Происшествия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Курской области ввели межсетевой роуминг
В Курской области ввели роуминг, позволяющий переключаться между операторами
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минцифры РФ ввело в Курской области межсетевой роуминг, позволяющий абонентам автоматически переключаться между операторами, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"В 11 часов мы сегодня, с учетом того, что введен режим федерального чрезвычайной ситуации (ЧС) в Курской области, ввели так называемый режим аварийного межсетевого роуминга. Он позволяет теперь абонентам любого оператора подключаться к базовым станциям любого оператора", - сообщил Шадаев
.
По его словам, такой режим предусмотрен для того, чтобы обеспечить бесшовность покрытия в условиях перемещения большого количества людей.
"Это будет работать так, что если ближайшая базовая станция условно "Билайна" у вас или МТС, вы сможете подключиться к ней и получать услуги связи", - добавил министр.
Ранее министерство сообщило, что связь и мобильный интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима ЧС.