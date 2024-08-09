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В Липецкой области развернули пункты временного размещения - РИА Новости, 09.08.2024
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05:36 09.08.2024 (обновлено: 05:44 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/pvr-1965092584.html
В Липецкой области развернули пункты временного размещения
В Липецкой области развернули пункты временного размещения - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области развернули пункты временного размещения
В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попадают 416 домовладений, развернуты пункты временного размещения, во все населенные пункты прибыли автобусы,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:36
2024-08-09T05:44
липецкая область
происшествия
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попадают 416 домовладений, развернуты пункты временного размещения, во все населенные пункты прибыли автобусы, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ночью в пятницу. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, на месте происшествия работают все экстренные службы. Также при падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, есть нарушения электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности.&quot;В зону эвакуации попадают 416 домовладений. В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход&quot;, - написал Артамонов.Отмечается, что некоторые жители решили не покидать дома и укрыться в подвалах.
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липецкая область, происшествия, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Происшествия, Липецк, Игорь Артамонов
В Липецкой области развернули пункты временного размещения

Артамонов: в Липецком муниципальном округе эвакуируют 416 домовладений

© iStock.com / Anatoly KireevВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / Anatoly Kireev
Вид на Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попадают 416 домовладений, развернуты пункты временного размещения, во все населенные пункты прибыли автобусы, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ночью в пятницу. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, на месте происшествия работают все экстренные службы. Также при падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, есть нарушения электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности.
«

"В зону эвакуации попадают 416 домовладений. В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход", - написал Артамонов.

Отмечается, что некоторые жители решили не покидать дома и укрыться в подвалах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Липецкая областьПроисшествияЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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