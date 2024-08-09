https://ria.ru/20240809/pvr-1965092584.html

В Липецкой области развернули пункты временного размещения

В Липецкой области развернули пункты временного размещения - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецкой области развернули пункты временного размещения

В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попадают 416 домовладений, развернуты пункты временного размещения, во все населенные пункты прибыли автобусы,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:36

2024-08-09T05:36

2024-08-09T05:44

липецкая область

происшествия

липецк

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_0:545:2673:2048_1920x0_80_0_0_02b1bd733add801e4fc63d35c7a84214.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попадают 416 домовладений, развернуты пункты временного размещения, во все населенные пункты прибыли автобусы, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ночью в пятницу. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, на месте происшествия работают все экстренные службы. Также при падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, есть нарушения электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности."В зону эвакуации попадают 416 домовладений. В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход", - написал Артамонов.Отмечается, что некоторые жители решили не покидать дома и укрыться в подвалах.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

липецкая область

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, происшествия, липецк, игорь артамонов