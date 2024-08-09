https://ria.ru/20240809/pvr-1965075425.html
Первые 20 человек из Курской области заселились в ПВР в Воронежской области
Первые 20 человек из Курской области заселились в ПВР в Воронежской области - РИА Новости, 09.08.2024
Первые 20 человек из Курской области заселились в ПВР в Воронежской области
Первые 20 человек из Курской области заселились в пункты временного размещения в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:20
2024-08-09T00:20
2024-08-09T00:21
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александр гусев (губернатор)
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первые 20 человек из Курской области заселились в пункты временного размещения в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Прорабатываем размещение в воронежских ПВР семей из приграничных районов Курской области. Сегодня пункты временного проживания в городе приняли первые 20 человек из соседнего региона", - написал он. Отмечается, что в Воронежскую область также приехали 35 детей из Беловского специализированного детского дома, их поселили в учреждениях схожего профиля. Гусев пояснил, что там есть необходимые медицинские и социальные работники и обеспечены комфортные условия проживания, при необходимости детям могут оказать психологическую помощь. Кроме того, к отправке готовится вторая партия гуманитарного груза в Курскую область: вода и продукты длительного хранения. Подчеркивается, что сбор гуманитарной помощи продолжают бизнес-сообщество и депутатский корпус. "С завтрашнего дня воронежцы могут принести предметы первой необходимости для жителей Курской области в Центр сбора гуманитарной помощи "Единой России" (проспект Революции, 35)", - добавил губернатор. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html
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курская область, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор), валерий герасимов, владимир путин, общество
Курская область, Россия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Общество
Первые 20 человек из Курской области заселились в ПВР в Воронежской области
Гусев: первые 20 курских семей поселились в ПВР в Воронежской области
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Первые 20 человек из Курской области заселились в пункты временного размещения в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале
.
«
"Прорабатываем размещение в воронежских ПВР семей из приграничных районов Курской области. Сегодня пункты временного проживания в городе приняли первые 20 человек из соседнего региона", - написал он.
Отмечается, что в Воронежскую область также приехали 35 детей из Беловского специализированного детского дома, их поселили в учреждениях схожего профиля. Гусев пояснил, что там есть необходимые медицинские и социальные работники и обеспечены комфортные условия проживания, при необходимости детям могут оказать психологическую помощь.
Кроме того, к отправке готовится вторая партия гуманитарного груза в Курскую область: вода и продукты длительного хранения. Подчеркивается, что сбор гуманитарной помощи продолжают бизнес-сообщество и депутатский корпус.
"С завтрашнего дня воронежцы могут принести предметы первой необходимости для жителей Курской области в Центр сбора гуманитарной помощи "Единой России" (проспект Революции, 35)", - добавил губернатор.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.