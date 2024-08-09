https://ria.ru/20240809/pvr-1965075425.html

Первые 20 человек из Курской области заселились в ПВР в Воронежской области

Первые 20 человек из Курской области заселились в ПВР в Воронежской области - РИА Новости, 09.08.2024

Первые 20 человек из Курской области заселились в ПВР в Воронежской области

Первые 20 человек из Курской области заселились в пункты временного размещения в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T00:20

2024-08-09T00:20

2024-08-09T00:21

курская область

россия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

валерий герасимов

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965075285_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d33023fa2fb644661b955f02581d87e4.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первые 20 человек из Курской области заселились в пункты временного размещения в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Прорабатываем размещение в воронежских ПВР семей из приграничных районов Курской области. Сегодня пункты временного проживания в городе приняли первые 20 человек из соседнего региона", - написал он. Отмечается, что в Воронежскую область также приехали 35 детей из Беловского специализированного детского дома, их поселили в учреждениях схожего профиля. Гусев пояснил, что там есть необходимые медицинские и социальные работники и обеспечены комфортные условия проживания, при необходимости детям могут оказать психологическую помощь. Кроме того, к отправке готовится вторая партия гуманитарного груза в Курскую область: вода и продукты длительного хранения. Подчеркивается, что сбор гуманитарной помощи продолжают бизнес-сообщество и депутатский корпус. "С завтрашнего дня воронежцы могут принести предметы первой необходимости для жителей Курской области в Центр сбора гуманитарной помощи "Единой России" (проспект Революции, 35)", - добавил губернатор. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

курская область

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор), валерий герасимов, владимир путин, общество