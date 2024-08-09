https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965270515.html

Пучдемона помешала задержать "стена из людей", заявили в полиции Каталонии

Пучдемона помешала задержать "стена из людей", заявили в полиции Каталонии - РИА Новости, 09.08.2024

Пучдемона помешала задержать "стена из людей", заявили в полиции Каталонии

Полиция Каталонии была готова арестовать бывшего главу автономного сообщества Карлеса Пучдемона, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства, в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:25

2024-08-09T18:25

2024-08-09T18:25

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МАДРИД, 9 авг - РИА Новости. Полиция Каталонии была готова арестовать бывшего главу автономного сообщества Карлеса Пучдемона, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства, в "самый идеальный" момент, но этому помешала "стена из людей", заявил на пресс-конференции главный комиссар полиции региона Эдуард Сальент. Вчера в парламенте региона прошли дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона. В этой связи Пучдемон заявил, что хочет присутствовать на этом заседании, несмотря на национальный ордер на арест. Однако до начала заседания политик выступил перед своими сторонниками в Барселоне, а после этого "исчез". "События произошли не так, как мы того ожидали… Находившиеся там (на месте выступления Пучдемона в Барселоне) сотрудники полицейского участка попытались подойти к Карлосу Пучдемону, но масса людей, образовавшая стену, не дала нам прохода", - сказал Сальент. Он объяснил, что Пучдемон вышел на сцену, чтобы произнести речь продолжительностью чуть более четырех минут. После этого ожидалось, что он покинет сцену и попытается войти в парламент, чтобы принять участие в пленарном заседании. Однако Пучдемон и сопровождавший его генеральный секретарь сепаратистской партии "Вместе за Каталонию" Жорди Турулл отправились в палатку рядом со сценой, где "надели шапки, сели в машину и покинули место". Таким образом, комиссар полиции обвинил Пучдемона и его окружение в "неверности" полиции и осудил их "кампанию по дезинформации". При этом Сальент заявил, что берет на себя ответственность за то, что часть целей операции не была достигнута, уточнив, что полиция все же "не выставила себя дураками". Полиция Испании не исключает, что Пучдемон, которого пока не удалось поймать после его возвращения в страну, все еще находится в королевстве. Тем самым она не подтверждает слова Турулла, который ранее сообщал, что политик направляется в Бельгию. В этом контексте глава правой оппозиционной Народной партии Испании (PP) Альберто Нуньес Фейхоо запросил объяснений от премьер-министра королевства Педро Санчеса. Кроме того, политик потребовал немедленной отставки министров обороны и внутренних дел страны Маргариты Роблес и Фернандо Гранде-Марласки "за халатное отношение к полицейской операции". В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику многих испанцев. Этот закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965246249.html

https://ria.ru/20240809/zaderzhanie-1965216488.html

https://ria.ru/20240808/puchdemon-1965067566.html

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в мире, испания, каталония, барселона (город), карлес пучдемон