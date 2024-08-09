https://ria.ru/20240809/pskov-1965225023.html

Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города

Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города - РИА Новости, 09.08.2024

Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города

17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция. Бойцы Красной армии стремительно продвигались к Пскову и уже 23 июля вошли в город победителями. 11 августа была освобождена Псковская область. Как красноармейцы прорывали оборонительную линию "Пантера"? Как псковичи выдержали нацистскую оккупацию, продлившуюся больше трёх лет?

2024-08-09T17:00

2024-08-09T17:00

2024-08-09T17:00

освобождение

псков

великая отечественная война (1941-1945)

освобождение. путь к победе

вермахт

ссср

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Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города 17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция. Бойцы Красной армии стремительно продвигались к Пскову и уже 23 июля вошли в город победителями. 11 августа была освобождена Псковская область. Как красноармейцы прорывали оборонительную линию "Пантера"? Как псковичи выдержали нацистскую оккупацию, продлившуюся больше трёх лет? audio/mpeg

Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города 17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция. Бойцы Красной армии стремительно продвигались к Пскову и уже 23 июля вошли в город победителями. 11 августа была освобождена Псковская область. Как красноармейцы прорывали оборонительную линию "Пантера"? Как псковичи выдержали нацистскую оккупацию, продлившуюся больше трёх лет? audio/mpeg

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода главному редактору Псковской областной историко-документальной книги "Солдаты Победы" Николаю Никитенко.Увидеть кадры военной хроники из Пскова можно будет на фотовыставке "Освобождение. Путь к Победе. Псков", которая будет проходить в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Яковлевича Курбатова" с 17 июля.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Алексей Кизенков, Дарья Дубинина, Анастасия Кудрявцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псков, великая отечественная война (1941-1945), освобождение. путь к победе, вермахт, ссср, аудио