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Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города
Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города - РИА Новости, 09.08.2024
Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города
17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция. Бойцы Красной армии стремительно продвигались к Пскову и уже 23 июля вошли в город победителями. 11 августа была освобождена Псковская область. Как красноармейцы прорывали оборонительную линию "Пантера"? Как псковичи выдержали нацистскую оккупацию, продлившуюся больше трёх лет?
2024-08-09T17:00
2024-08-09T17:00
2024-08-09T17:00
освобождение
псков
великая отечественная война (1941-1945)
освобождение. путь к победе
вермахт
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Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города
17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция. Бойцы Красной армии стремительно продвигались к Пскову и уже 23 июля вошли в город победителями. 11 августа была освобождена Псковская область. Как красноармейцы прорывали оборонительную линию "Пантера"? Как псковичи выдержали нацистскую оккупацию, продлившуюся больше трёх лет?
audio/mpeg
Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города
17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция. Бойцы Красной армии стремительно продвигались к Пскову и уже 23 июля вошли в город победителями. 11 августа была освобождена Псковская область. Как красноармейцы прорывали оборонительную линию "Пантера"? Как псковичи выдержали нацистскую оккупацию, продлившуюся больше трёх лет?
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода главному редактору Псковской областной историко-документальной книги "Солдаты Победы" Николаю Никитенко.Увидеть кадры военной хроники из Пскова можно будет на фотовыставке "Освобождение. Путь к Победе. Псков", которая будет проходить в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Яковлевича Курбатова" с 17 июля.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Алексей Кизенков, Дарья Дубинина, Анастасия Кудрявцева
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псков, великая отечественная война (1941-1945), освобождение. путь к победе, вермахт, ссср, аудио
Освобождение, Псков, Великая Отечественная война (1941-1945), Освобождение. Путь к Победе, Вермахт, СССР
Псков. Часть 2. Как красноармейцы вынудили немцев в панике бежать из города
17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция. Бойцы Красной армии стремительно продвигались к Пскову и уже 23 июля вошли в город победителями. 11 августа была освобождена Псковская область. Как красноармейцы прорывали оборонительную линию "Пантера"? Как псковичи выдержали нацистскую оккупацию, продлившуюся больше трёх лет?