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В Варшаве не верят, что поляки размахивали российскими флагами в Нигерии - РИА Новости, 09.08.2024
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16:07 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/polsha-1965230223.html
В Варшаве не верят, что поляки размахивали российскими флагами в Нигерии
В Варшаве не верят, что поляки размахивали российскими флагами в Нигерии - РИА Новости, 09.08.2024
В Варшаве не верят, что поляки размахивали российскими флагами в Нигерии
Власти Варшавы не могут поверить, что задержанные в Нигерии польские студенты могли размахивать российскими флагами, заявил заместитель министра иностранных дел РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:07
2024-08-09T16:07
в мире
нигерия
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ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Варшавы не могут поверить, что задержанные в Нигерии польские студенты могли размахивать российскими флагами, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Вишневский на брифинге в пятницу. Ранее в МИД Польши РИА Новости сообщили, что в Нигерии в штате Кано во время антиправительственных протестов задержали шесть польских студентов. Ссылаясь на польскую консульскую службу, собеседник агентства рассказал, что, по утверждению нигерийских правоохранителей, граждане Польши участвовали в пророссийской манифестации и размахивали российскими флагами. "В пятницу утром я встретился с временной поверенной из посольства Нигерии в Варшаве и узнал, что, по данным нигерийских источников, эти студенты участвовали в демонстрации, размахивая российскими флагами. Я лично в это не верю", - сказал Вишневский. Он уверен, что студенты стали жертвой незнания местных традиций и законов. "Во время встречи я выразил убеждение, что поведение студентов могло быть следствием того, что они не знакомы с местными культурными обычаями и законами. Я просил дать им возможность вернуться домой, где их ждут семьи", - сказал представитель МИД. Он также сообщил, что в 13:00 (14:00 мск) польский консул встретится лично с данными студентами и сопровождавшей их преподавателем, которая тоже задержана. В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить минимум на уровне 60 тысяч найр (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис в июле заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов.
https://ria.ru/20240807/nigerija-1964750104.html
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в мире, нигерия, польша, варшава
В мире, Нигерия, Польша, Варшава
В Варшаве не верят, что поляки размахивали российскими флагами в Нигерии

Варшава не верит, что задержанные в Нигерии польские студенты махали флагами РФ

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Варшавы не могут поверить, что задержанные в Нигерии польские студенты могли размахивать российскими флагами, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Вишневский на брифинге в пятницу.
Ранее в МИД Польши РИА Новости сообщили, что в Нигерии в штате Кано во время антиправительственных протестов задержали шесть польских студентов. Ссылаясь на польскую консульскую службу, собеседник агентства рассказал, что, по утверждению нигерийских правоохранителей, граждане Польши участвовали в пророссийской манифестации и размахивали российскими флагами.
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"В пятницу утром я встретился с временной поверенной из посольства Нигерии в Варшаве и узнал, что, по данным нигерийских источников, эти студенты участвовали в демонстрации, размахивая российскими флагами. Я лично в это не верю", - сказал Вишневский.
Он уверен, что студенты стали жертвой незнания местных традиций и законов.
«
"Во время встречи я выразил убеждение, что поведение студентов могло быть следствием того, что они не знакомы с местными культурными обычаями и законами. Я просил дать им возможность вернуться домой, где их ждут семьи", - сказал представитель МИД.
Он также сообщил, что в 13:00 (14:00 мск) польский консул встретится лично с данными студентами и сопровождавшей их преподавателем, которая тоже задержана.
В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить минимум на уровне 60 тысяч найр (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис в июле заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов.
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