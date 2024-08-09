https://ria.ru/20240809/polsha-1965230223.html

В Варшаве не верят, что поляки размахивали российскими флагами в Нигерии

В Варшаве не верят, что поляки размахивали российскими флагами в Нигерии - РИА Новости, 09.08.2024

В Варшаве не верят, что поляки размахивали российскими флагами в Нигерии

Власти Варшавы не могут поверить, что задержанные в Нигерии польские студенты могли размахивать российскими флагами, заявил заместитель министра иностранных дел РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:07

2024-08-09T16:07

2024-08-09T16:07

в мире

нигерия

польша

варшава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/64/1512726496_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d6c74147b67f823b1e1a9c85cbb76904.jpg

ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Варшавы не могут поверить, что задержанные в Нигерии польские студенты могли размахивать российскими флагами, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Вишневский на брифинге в пятницу. Ранее в МИД Польши РИА Новости сообщили, что в Нигерии в штате Кано во время антиправительственных протестов задержали шесть польских студентов. Ссылаясь на польскую консульскую службу, собеседник агентства рассказал, что, по утверждению нигерийских правоохранителей, граждане Польши участвовали в пророссийской манифестации и размахивали российскими флагами. "В пятницу утром я встретился с временной поверенной из посольства Нигерии в Варшаве и узнал, что, по данным нигерийских источников, эти студенты участвовали в демонстрации, размахивая российскими флагами. Я лично в это не верю", - сказал Вишневский. Он уверен, что студенты стали жертвой незнания местных традиций и законов. "Во время встречи я выразил убеждение, что поведение студентов могло быть следствием того, что они не знакомы с местными культурными обычаями и законами. Я просил дать им возможность вернуться домой, где их ждут семьи", - сказал представитель МИД. Он также сообщил, что в 13:00 (14:00 мск) польский консул встретится лично с данными студентами и сопровождавшей их преподавателем, которая тоже задержана. В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить минимум на уровне 60 тысяч найр (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис в июле заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов.

https://ria.ru/20240807/nigerija-1964750104.html

https://ria.ru/20240221/polsha-1928760824.html

нигерия

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигерия, польша, варшава