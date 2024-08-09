https://ria.ru/20240809/peterburg-1965154311.html

В Петербурге спустили на воду тральщик "Афанасий Иванников"

В Петербурге спустили на воду тральщик "Афанасий Иванников" - РИА Новости, 09.08.2024

В Петербурге спустили на воду тральщик "Афанасий Иванников"

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Афанасий Иванников" в пятницу спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:42

2024-08-09T12:42

2024-08-09T12:42

безопасность

вмф рф

средне-невский судостроительный завод

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Афанасий Иванников" в пятницу спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "Данные корабли уже служат практически на всех флотах, и... у меня есть уверенность, что этот корабль уже в этом году будет служить на северных рубежах нашего государства, на Северном флоте", - сказал на церемонии спуска главком ВМФ РФ Александр Моисеев. Он также выразил уверенность в том, что в дальнейшем в год будет сдаваться не один, а несколько кораблей проекта 12700. "Афанасий Иванников" – девятый корабль в линейке проекта 12700. Тральщик заложили на СНСЗ в сентябре 2021 года. В июле текущего года генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо сообщал журналистам, что корабль "Афанасий Иванников" планируется передать ВМФ РФ в конце 2024 года. Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Корабль проекта 12700 предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет около 890 тонн, длина – около 62 метров, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - около 16 узлов, экипаж - 44 человека. Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальные тральщики с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

https://ria.ru/20240804/korabli-1964004020.html

https://ria.ru/20240806/korabl-1964476546.html

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безопасность, вмф рф, средне-невский судостроительный завод, россия, санкт-петербург