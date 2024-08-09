https://ria.ru/20240809/panteleimon-1965087124.html

Люди чувствуют заступничество Пантелеимона, заявил врач

Люди чувствуют заступничество Пантелеимона, заявил врач - РИА Новости, 09.08.2024

Люди чувствуют заступничество Пантелеимона, заявил врач

Икону целителя Пантелеимона можно увидеть во многих врачебных кабинетах, люди чувствуют, что благодаря ему они получают помощь Божию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T03:53

2024-08-09T03:53

2024-08-09T03:53

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Икону целителя Пантелеимона можно увидеть во многих врачебных кабинетах, люди чувствуют, что благодаря ему они получают помощь Божию, рассказал РИА Новости директор и главврач московской больницы Святителя Алексия Алексей Заров. В Русской православной церкви 9 августа – день памяти святого Пантелеимона. "Великомученик Пантелеимон - один самых древних святых, известных своим даром врачевания, он жил в IV веке. Уже много веков по его молитвам больные получают духовную и телесную помощь. Великомученику Пантелеимону посвящено много храмов, в его честь называют больницы и сестричества милосердия, его икону можно увидеть во многих врачебных кабинетах. Такая народная любовь свидетельствует, что люди чувствуют, что благодаря его заступничеству они получают помощь Божию", - сказал Заров. Он пояснил, что верующие обращаются к святым, чтобы они просили о людях перед Богом. "Среди сонма святых, почитаемых Церковью, есть те, которым молятся во время болезни. Эти же святые являются покровителями и помощниками врачей. Ведь врач осознает, что несмотря на необходимые знания и опыт, в этой сложной работе невозможно обойтись без Божией помощи. Целитель Пантелеимон учит, что врач лечит не только делом, но также словом, а верующий врач – и молитвой", - заключил собеседник агентства. Святой целительСогласно житию, будущий святой родился в Никомедии (город в окрестностях современного Стамбула) в III веке в семье знатного язычника. При рождении его назвали Пантолеон ("лев во всем"). Его мать - святая Еввула - была тайной христианкой и воспитывала сына в своей вере, но рано умерла. После ее смерти отец отдал мальчика в языческую школу изучать врачевание под руководством доктора Евфосина. Талантливый Пантолеон был первым учеником, пользовался уважением у пациентов, которые шли к нему толпами. В этот период он познакомился с пресвитером Ермолаем, который вел с ним беседы о христианстве. Согласно житию, Пантолеон уверовал в Иисуса Христа, когда по его молитве воскрес ребенок, умерший от укуса змеи. После этого случая пресвитер Ермолай его крестил с именем Пантелеимон ("всемилостивый"). Святой Пантелеимон лечил людей бескорыстно. По преданию, он совершал много чудес: после того, как слепец стал зрячим по молитве Пантелеимона, в христианство обратился и отец святого. Молодому врачу завидовали коллеги и донесли на него императору. Это было время гонения на христиан, избежать смертного приговора можно было только отречением от Иисуса Христа, что Пантелеимон сделать отказался. После страшных пыток в 305 году целителя обезглавили. На Руси святого широко почитают с конца XI века. По популярности он не уступает всенародно любимому святому Николаю Чудотворцу, но храмов в его честь не так много. Верующие молятся святому целителю о выздоровлении.

https://ria.ru/20240719/ushakov-1960691489.html

https://ria.ru/20240804/ushakov-1963997354.html

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стамбул, иисус христос, николай чудотворец, русская православная церковь