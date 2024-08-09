https://ria.ru/20240809/opros-1965084194.html

Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения в США

Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения в США - РИА Новости, 09.08.2024

Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения в США

Вице-президент США Камала Харрис опережает бывшего американского лидера Дональда Трампа по уровню поддержки американцев, следует из результатов опроса компании... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T02:58

2024-08-09T02:58

2024-08-09T02:58

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис опережает бывшего американского лидера Дональда Трампа по уровню поддержки американцев, следует из результатов опроса компании Ipsos, передает агентство Рейтер. Согласно представленным итогам исследования, уровень поддержки Харрис составляет 42%, в то время как у Трампа показатель оценивается только в 37%. Еще 4% респондентов выразили свою поддержку независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему. Кроме того, опрос показал, что отрыв соперников на предстоящих выборах президента США усилился по сравнению с предыдущим исследованием, которое проводилось в конце июля. Тогда Харрис поддерживали 37% американцев, Трампа - 34%, а Кеннеди-младшего - 10%. Опрос проводился с 2 по 7 августа, в нем приняли участие 2045 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результата составила 3 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240808/harris-1965072492.html

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в мире, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024