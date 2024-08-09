https://ria.ru/20240809/murashko-1965242679.html
В стационаре находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области
В стационаре находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
В стационаре находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области
На лечении в стационаре находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них восемь детей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:49
2024-08-09T16:49
2024-08-09T16:49
здоровье - общество
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михаил мурашко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На лечении в стационаре находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них восемь детей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них восемь детей", - сообщил Мурашко журналистам. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/kursk-1965217039.html
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здоровье - общество, курская область, россия, михаил мурашко, вооруженные силы украины, происшествия
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Михаил Мурашко, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В стационаре находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области
Мурашко: на стационарном лечении находятся 55 пострадавших от атак под Курском