https://ria.ru/20240809/mks-1965097485.html
В ЦНИИмаш рассказали, как внеземные микроорганизмы могут попасть на Землю
В ЦНИИмаш рассказали, как внеземные микроорганизмы могут попасть на Землю - РИА Новости, 09.08.2024
В ЦНИИмаш рассказали, как внеземные микроорганизмы могут попасть на Землю
Международная космическая станция (МКС) может быть "перевалочным пунктом", через который микроорганизмы могут попадать из дальнего космоса на Землю, рассказала... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:02
2024-08-09T07:02
2024-08-09T07:02
космос - риа наука
земля
елена шубралова (главный специалист цниимаш)
цниимаш
центр управления полетами
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) может быть "перевалочным пунктом", через который микроорганизмы могут попадать из дальнего космоса на Землю, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова. На Международной космической станции с 2010 года проводится эксперимент "Тест". Он заключается в сборе космонавтами мелкодисперсного осадка с внешней поверхности станции и дальнейшей его доставке на Землю для передачи учёным. Проводимые с образцами анализы позволяют выяснить, есть ли снаружи МКС микроорганизмы, как они туда попали и насколько они выносливы в космосе. "Микроорганизмы на внешней поверхности МКС могут быть как земного, так и внеземного происхождения. Это открытая система, при внекорабельных работах мы можем занести на станцию микроорганизмы и химические элементы, так же, как и вынести что-то в космическое пространство при шлюзовании и проведении работ. Потом это может быть "ненароком" доставлено на Землю с возвращаемыми грузами и космонавтами", - сказала Шубралова. Она уточнила, что МКС на каждом витке полёта пересекает потоки метеороидов одного или нескольких из 36 кометных хвостов. Шубралова привела расчёты Центра управления полётами (ЦУП) ЦНИИмаша, согласно которым станция находится в защищаемой Землёй области 92,8 суток в году, то есть лишь четверть от всего времени. Поэтому с внешней поверхности станции можно получать материал для исследования кометного вещества, уточнила главный специалист ЦНИИмаш. В то же время, по ее словам, следует принять во внимание, что частицы 36 метеороидных потоков могут как принести, так и вынести с собой микроорганизмы из околоземного пространства в межпланетное пространство. Полностью интервью с Шубраловой читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240724/rossija-1961679841.html
https://ria.ru/20231120/mks-1910470022.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, земля, елена шубралова (главный специалист цниимаш), цниимаш, центр управления полетами
Космос - РИА Наука, Земля, Елена Шубралова (главный специалист ЦНИИмаш), ЦНИИМАШ, Центр управления полетами
В ЦНИИмаш рассказали, как внеземные микроорганизмы могут попасть на Землю
Эксперт Шубралова: МКС может быть "перевалочным пунктом" для микроорганизмов
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) может быть "перевалочным пунктом", через который микроорганизмы могут попадать из дальнего космоса на Землю, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова.
На Международной космической станции с 2010 года проводится эксперимент "Тест". Он заключается в сборе космонавтами мелкодисперсного осадка с внешней поверхности станции и дальнейшей его доставке на Землю для передачи учёным. Проводимые с образцами анализы позволяют выяснить, есть ли снаружи МКС микроорганизмы, как они туда попали и насколько они выносливы в космосе.
"Микроорганизмы на внешней поверхности МКС могут быть как земного, так и внеземного происхождения. Это открытая система, при внекорабельных работах мы можем занести на станцию микроорганизмы и химические элементы, так же, как и вынести что-то в космическое пространство при шлюзовании и проведении работ. Потом это может быть "ненароком" доставлено на Землю с возвращаемыми грузами и космонавтами", - сказала Шубралова.
Она уточнила, что МКС на каждом витке полёта пересекает потоки метеороидов одного или нескольких из 36 кометных хвостов. Шубралова привела расчёты Центра управления полётами (ЦУП) ЦНИИмаша, согласно которым станция находится в защищаемой Землёй области 92,8 суток в году, то есть лишь четверть от всего времени. Поэтому с внешней поверхности станции можно получать материал для исследования кометного вещества, уточнила главный специалист ЦНИИмаш.
В то же время, по ее словам, следует принять во внимание, что частицы 36 метеороидных потоков могут как принести, так и вынести с собой микроорганизмы из околоземного пространства в межпланетное пространство.
Полностью интервью с Шубраловой читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.