https://ria.ru/20240809/mintsifry-1965195872.html

Жители Курской области могут обратиться за поддержкой на Госуслугах

Жители Курской области могут обратиться за поддержкой на Госуслугах - РИА Новости, 09.08.2024

Жители Курской области могут обратиться за поддержкой на Госуслугах

Жители Курской области, пострадавшие в ходе чрезвычайной ситуации, могут оформить меры поддержки на Госуслугах, сообщило Минцифры РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:33

2024-08-09T14:33

2024-08-09T14:53

курская область

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

курск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жители Курской области, пострадавшие в ходе чрезвычайной ситуации, могут оформить меры поддержки на Госуслугах, сообщило Минцифры РФ в Telegram-канале."Жители Курской области, пострадавшие в ходе чрезвычайной ситуации (ЧС), могут оформить меры поддержки на Госуслугах", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители могут рассчитывать на выплату пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью и членам семьи погибшего при ЧС.Там поделились, что за помощью можно обратиться по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-4712-72-30-03, по вопросам выплаты пенсий: 8-800-200-09-79. Для психологической помощи: 8-800-250-18-59. В областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56. Телефон экстренных служб: 112.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965167009.html

https://ria.ru/20240809/kursk-1965165667.html

курская область

россия

курск

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курская область, здоровье - общество, россия, курск, вооруженные силы украины