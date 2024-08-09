Жители Курской области могут обратиться за поддержкой на Госуслугах
Минцифры: жители Курской области могут оформить меры поддержки на Госуслугах
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жители Курской области, пострадавшие в ходе чрезвычайной ситуации, могут оформить меры поддержки на Госуслугах, сообщило Минцифры РФ в Telegram-канале.
"Жители Курской области, пострадавшие в ходе чрезвычайной ситуации (ЧС), могут оформить меры поддержки на Госуслугах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители могут рассчитывать на выплату пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью и членам семьи погибшего при ЧС.
Там поделились, что за помощью можно обратиться по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-4712-72-30-03, по вопросам выплаты пенсий: 8-800-200-09-79. Для психологической помощи: 8-800-250-18-59. В областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56. Телефон экстренных служб: 112.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.