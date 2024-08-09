https://ria.ru/20240809/mid-1965168573.html

В МИД выразили готовность России принять встречу Асада и Эрдогана

В МИД выразили готовность России принять встречу Асада и Эрдогана - РИА Новости, 09.08.2024

В МИД выразили готовность России принять встречу Асада и Эрдогана

Для организации встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада требуется серьезная подготовка, Москва готова принять подобные... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:29

2024-08-09T13:29

2024-08-09T14:16

в мире

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

башар асад

михаил богданов

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Для организации встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада требуется серьезная подготовка, Москва готова принять подобные переговоры, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Было бы очень хорошо, если бы встретились лидеры, но я думаю, что требуется серьезная подготовка такой встречи. Мы всегда готовы и в Москве проводить встречи, и трехсторонние - имею в виду, с двумя непосредственно заинтересованными сторонами, представителями официального Дамаска и Анкары. И, конечно, мы в контакте с иранцами и с иракцами. Потому что они тоже очень заинтересованы в нормализации отношений между Сирией и Турцией, которая позитивно скажется на общей обстановке в Сирии и вокруг Сирии", - заявил он.Отвечая на вопрос о том, предлагала ли Россия Москву в качестве площадки для возможной встречи двух президентов, Богданов заявил, что у него нет такой информации."Мы за то, чтобы шел процесс нормализации межгосударственных отношений между Турецкой Республикой и САР на базе взаимных признаний территориальной целостности, единства и суверенитета двух соседних стран", - сказал он журналистам.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил ранее, что работает над организацией встречи Эрдогана с Асадом, но говорить о чем-то конкретном пока преждевременно.Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече турецкого президента Тайипа Эрдогана с его сирийским коллегой Башаром Асадом.Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.

https://ria.ru/20240723/rossija-1961427668.html

https://ria.ru/20240809/siriya-1965158843.html

https://ria.ru/20240709/turtsija-1958424116.html

турция

сирия

россия

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в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, башар асад, михаил богданов, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)