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В Ленобласти отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы

В Ленобласти отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы - РИА Новости, 09.08.2024

В Ленобласти отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко почтил память 80-летия окончания Ленинградской битвы и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:20

2024-08-09T21:20

2024-08-09T21:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко почтил память 80-летия окончания Ленинградской битвы и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Выборге, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня 80 лет со дня победы в Ленинградской битве. В этой дате – прорыв и снятие блокады Ленинграда и Дорога Жизни, Невский пятачок, Ораниенбаумский плацдарм, Синявинские высоты, Свирская победа и множество безвестных подвигов воинов и гражданского населения города и области. Будем хранить их в сердце и будем достойны этой великой истории", - сказал Дрозденко. Также лучшие офицеры пограничной службы были отмечены на торжественном приеме, посвященном чествованию выпускников военных учебных заведений высшего и среднего профессионального образования 2024 года. "Для региона, где проходит самая длинная сухопутная государственная граница со странами НАТО, тесное взаимодействие с пограничной службой было и остается крайне важным", - отметил Дрозденко. Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. В результате оборонительных и наступательных операций советских войск на северо-западном стратегическом направлении 18 января 1943 года была прорвана, а 27 января 1944 года полностью снята блокада Ленинграда. Летом 1944 года в ходе последнего этапа Ленинградской битвы – наступательной Выборгско-Петрозаводской операции - войска Ленинградского и Карельского фронтов, Ладожской и Онежской военных флотилий нанесли поражение войскам противника, оборонявшимся на Карельском перешейке и в Южной Карелии. Ленинградская битва стала самым длительным сражением Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923809486.html

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Наталья Макарова

ленинград, общество, ленинградская область, александр дрозденко, нато, выборг