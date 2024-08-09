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В Ленобласти отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы - РИА Новости, 09.08.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
21:20 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/meropriyatiya-1965299917.html
В Ленобласти отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы
В Ленобласти отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы - РИА Новости, 09.08.2024
В Ленобласти отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко почтил память 80-летия окончания Ленинградской битвы и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:20
2024-08-09T21:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко почтил память 80-летия окончания Ленинградской битвы и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Выборге, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня 80 лет со дня победы в Ленинградской битве. В этой дате – прорыв и снятие блокады Ленинграда и Дорога Жизни, Невский пятачок, Ораниенбаумский плацдарм, Синявинские высоты, Свирская победа и множество безвестных подвигов воинов и гражданского населения города и области. Будем хранить их в сердце и будем достойны этой великой истории", - сказал Дрозденко. Также лучшие офицеры пограничной службы были отмечены на торжественном приеме, посвященном чествованию выпускников военных учебных заведений высшего и среднего профессионального образования 2024 года. "Для региона, где проходит самая длинная сухопутная государственная граница со странами НАТО, тесное взаимодействие с пограничной службой было и остается крайне важным", - отметил Дрозденко. Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. В результате оборонительных и наступательных операций советских войск на северо-западном стратегическом направлении 18 января 1943 года была прорвана, а 27 января 1944 года полностью снята блокада Ленинграда. Летом 1944 года в ходе последнего этапа Ленинградской битвы – наступательной Выборгско-Петрозаводской операции - войска Ленинградского и Карельского фронтов, Ладожской и Онежской военных флотилий нанесли поражение войскам противника, оборонявшимся на Карельском перешейке и в Южной Карелии. Ленинградская битва стала самым длительным сражением Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923809486.html
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Ленинградская область , Ленинград, Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко, НАТО, Выборг
В Ленобласти отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы

Мероприятия в честь 80-летия окончания Ленинградской битвы прошли в Ленобласти

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Выборг
Вид на Выборг - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко почтил память 80-летия окончания Ленинградской битвы и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Выборге, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Сегодня 80 лет со дня победы в Ленинградской битве. В этой дате – прорыв и снятие блокады Ленинграда и Дорога Жизни, Невский пятачок, Ораниенбаумский плацдарм, Синявинские высоты, Свирская победа и множество безвестных подвигов воинов и гражданского населения города и области. Будем хранить их в сердце и будем достойны этой великой истории", - сказал Дрозденко.
Также лучшие офицеры пограничной службы были отмечены на торжественном приеме, посвященном чествованию выпускников военных учебных заведений высшего и среднего профессионального образования 2024 года.
"Для региона, где проходит самая длинная сухопутная государственная граница со странами НАТО, тесное взаимодействие с пограничной службой было и остается крайне важным", - отметил Дрозденко.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Беглов: героизм блокадного Ленинграда стал примером невообразимой стойкости
27 января, 09:05
Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. В результате оборонительных и наступательных операций советских войск на северо-западном стратегическом направлении 18 января 1943 года была прорвана, а 27 января 1944 года полностью снята блокада Ленинграда. Летом 1944 года в ходе последнего этапа Ленинградской битвы – наступательной Выборгско-Петрозаводской операции - войска Ленинградского и Карельского фронтов, Ладожской и Онежской военных флотилий нанесли поражение войскам противника, оборонявшимся на Карельском перешейке и в Южной Карелии. Ленинградская битва стала самым длительным сражением Великой Отечественной войны.
 
Ленинградская областьЛенинградОбществоЛенинградская областьАлександр ДрозденкоНАТОВыборг
 
 
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