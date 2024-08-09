Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть формирует груз медикаментов для отправки в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
21:22 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/medikamenty-1965300379.html
Ленобласть формирует груз медикаментов для отправки в Курскую область
Ленобласть формирует груз медикаментов для отправки в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
Ленобласть формирует груз медикаментов для отправки в Курскую область
Ленинградская область формирует груз медикаментов для отправки в пострадавшую от ВСУ Курскую область, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:22
2024-08-09T21:22
ленинградская область
курская область
россия
валерий герасимов
александр дрозденко
владимир путин
ленинградская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965148878_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_fd6948bacf47eeddbe8afc77bb9f6ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Ленинградская область формирует груз медикаментов для отправки в пострадавшую от ВСУ Курскую область, сообщает пресс-служба правительства региона. "Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков сообщил, что регион формирует груз медикаментов для отправки в Курскую область", - говорится в сообщении пресс-службы. Добавляется, что перечень необходимого для временных пунктов размещения формируется по запросу курских медиков. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что Ленобласть направит Курской помощь по восстановлению инфраструктуры и медицине. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240724/boytsy-1961785239.html
курская область
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965148878_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9c0fcc5a4614cd272745f3c32d53fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, валерий герасимов, александр дрозденко, владимир путин, ленинградская область, вооруженные силы украины
Ленинградская область , Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Ленинградская область, Вооруженные силы Украины

Ленобласть формирует груз медикаментов для отправки в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Ленинградская область формирует груз медикаментов для отправки в пострадавшую от ВСУ Курскую область, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков сообщил, что регион формирует груз медикаментов для отправки в Курскую область", - говорится в сообщении пресс-службы.
Добавляется, что перечень необходимого для временных пунктов размещения формируется по запросу курских медиков.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что Ленобласть направит Курской помощь по восстановлению инфраструктуры и медицине.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в зону СВО автомобили, дроны и медикаменты (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Бойцы СВО получили от Ленобласти автомобили, дроны и медикаменты
24 июля, 18:26
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
 
Ленинградская областьКурская областьРоссияВалерий ГерасимовАлександр ДрозденкоВладимир ПутинЛенинградская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала