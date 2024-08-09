Ленобласть формирует груз медикаментов для отправки в Курскую область
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Ленинградская область формирует груз медикаментов для отправки в пострадавшую от ВСУ Курскую область, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков сообщил, что регион формирует груз медикаментов для отправки в Курскую область", - говорится в сообщении пресс-службы.
Добавляется, что перечень необходимого для временных пунктов размещения формируется по запросу курских медиков.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что Ленобласть направит Курской помощь по восстановлению инфраструктуры и медицине.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.