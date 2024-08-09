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Российские военные уничтожили склад ВСУ под Макеевкой, заявил Марочко
Российские военные уничтожили склад ВСУ под Макеевкой, заявил Марочко - РИА Новости, 09.08.2024
Российские военные уничтожили склад ВСУ под Макеевкой, заявил Марочко
Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:40
2024-08-09T07:40
2024-08-09T07:40
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 9 авг – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе ведения аэроразведки в районе населенного пункта Грековка (район Макеевки в ЛНР – ред.) выявлен расчет БМ-21 "Град" вооруженных формирований Украины, который вручную производил заряжание реактивной системы. По координатам цели был нанесен артиллерийский удар, в результате чего был уничтожен полевой склад РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения – ред.), а также повреждена установка", - сообщил Марочко. По его словам, повторная детонация боеприпасов нанесла ущерб украинским позициям, расположенным на высотах возле населенного пункта.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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луганская народная республика, макеевка, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Макеевка, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили склад ВСУ под Макеевкой, заявил Марочко
Марочко: полевой склад боеприпасов ВСУ уничтожен под Макеевкой в ЛНР