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Российские военные уничтожили склад ВСУ под Макеевкой, заявил Марочко - РИА Новости, 09.08.2024
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07:40 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/marochko-1965099324.html
Российские военные уничтожили склад ВСУ под Макеевкой, заявил Марочко
Российские военные уничтожили склад ВСУ под Макеевкой, заявил Марочко - РИА Новости, 09.08.2024
Российские военные уничтожили склад ВСУ под Макеевкой, заявил Марочко
Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:40
2024-08-09T07:40
луганская народная республика
макеевка
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 авг – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе ведения аэроразведки в районе населенного пункта Грековка (район Макеевки в ЛНР – ред.) выявлен расчет БМ-21 "Град" вооруженных формирований Украины, который вручную производил заряжание реактивной системы. По координатам цели был нанесен артиллерийский удар, в результате чего был уничтожен полевой склад РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения – ред.), а также повреждена установка", - сообщил Марочко. По его словам, повторная детонация боеприпасов нанесла ущерб украинским позициям, расположенным на высотах возле населенного пункта.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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луганская народная республика, макеевка, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Макеевка, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили склад ВСУ под Макеевкой, заявил Марочко

Марочко: полевой склад боеприпасов ВСУ уничтожен под Макеевкой в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 авг – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«
"В ходе ведения аэроразведки в районе населенного пункта Грековка (район Макеевки в ЛНР – ред.) выявлен расчет БМ-21 "Град" вооруженных формирований Украины, который вручную производил заряжание реактивной системы. По координатам цели был нанесен артиллерийский удар, в результате чего был уничтожен полевой склад РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения – ред.), а также повреждена установка", - сообщил Марочко.
По его словам, повторная детонация боеприпасов нанесла ущерб украинским позициям, расположенным на высотах возле населенного пункта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Луганская Народная РеспубликаМакеевкаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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