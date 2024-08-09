В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с Курской АЭС
Гросси: принципы обеспечения ядерной безопасности применимы и для Курской АЭС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси . Архивное фото
ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, также применимы и в ситуации с Курской АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Ранее МАГАТЭ сообщило РИА Новости, что следит за ситуацией в Курской области, на которую напали ВСУ, и находится в контакте с Россией и Украиной.
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"В связи с сообщениями о значительной военной активности я хотел бы напомнить всем сторонам о семи неотъемлемых принципах обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов содействия обеспечению ядерной безопасности, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной и которые в равной степени применимы и в данной ситуации", - говорится в заявлении Гросси, которое распространила пресс-служба МАГАТЭ.
Гендиректор Агентства подчеркнул, что среди прочего эти принципы включают в себя необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции.
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"Это применимо независимо от того, где расположена АЭС", - заключил Гросси.
Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, сообщал ранее РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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