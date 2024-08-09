https://ria.ru/20240809/magate-1965300866.html

В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с Курской АЭС

В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с Курской АЭС - РИА Новости, 09.08.2024

В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с Курской АЭС

Принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, также применимы и в ситуации с Курской АЭС, заявил гендиректор... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:28

2024-08-09T21:28

2024-08-09T21:28

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

рафаэль гросси

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, также применимы и в ситуации с Курской АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Ранее МАГАТЭ сообщило РИА Новости, что следит за ситуацией в Курской области, на которую напали ВСУ, и находится в контакте с Россией и Украиной. "В связи с сообщениями о значительной военной активности я хотел бы напомнить всем сторонам о семи неотъемлемых принципах обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов содействия обеспечению ядерной безопасности, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной и которые в равной степени применимы и в данной ситуации", - говорится в заявлении Гросси, которое распространила пресс-служба МАГАТЭ. Гендиректор Агентства подчеркнул, что среди прочего эти принципы включают в себя необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции. "Это применимо независимо от того, где расположена АЭС", - заключил Гросси. Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, сообщал ранее РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html

https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html

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курская область

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россия, курская область, украина, рафаэль гросси, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ