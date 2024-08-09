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В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с Курской АЭС - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:28 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/magate-1965300866.html
В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с Курской АЭС
В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с Курской АЭС - РИА Новости, 09.08.2024
В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с Курской АЭС
Принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, также применимы и в ситуации с Курской АЭС, заявил гендиректор... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:28
2024-08-09T21:28
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
рафаэль гросси
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, также применимы и в ситуации с Курской АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Ранее МАГАТЭ сообщило РИА Новости, что следит за ситуацией в Курской области, на которую напали ВСУ, и находится в контакте с Россией и Украиной. "В связи с сообщениями о значительной военной активности я хотел бы напомнить всем сторонам о семи неотъемлемых принципах обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов содействия обеспечению ядерной безопасности, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной и которые в равной степени применимы и в данной ситуации", - говорится в заявлении Гросси, которое распространила пресс-служба МАГАТЭ. Гендиректор Агентства подчеркнул, что среди прочего эти принципы включают в себя необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции. "Это применимо независимо от того, где расположена АЭС", - заключил Гросси. Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, сообщал ранее РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html
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россия, курская область, украина, рафаэль гросси, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Рафаэль Гросси, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с Курской АЭС

Гросси: принципы обеспечения ядерной безопасности применимы и для Курской АЭС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси . Архивное фото
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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, также применимы и в ситуации с Курской АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Ранее МАГАТЭ сообщило РИА Новости, что следит за ситуацией в Курской области, на которую напали ВСУ, и находится в контакте с Россией и Украиной.
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«
"В связи с сообщениями о значительной военной активности я хотел бы напомнить всем сторонам о семи неотъемлемых принципах обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов содействия обеспечению ядерной безопасности, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной и которые в равной степени применимы и в данной ситуации", - говорится в заявлении Гросси, которое распространила пресс-служба МАГАТЭ.
Гендиректор Агентства подчеркнул, что среди прочего эти принципы включают в себя необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции.
«
"Это применимо независимо от того, где расположена АЭС", - заключил Гросси.
Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, сообщал ранее РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаРафаэль ГроссиВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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