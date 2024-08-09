https://ria.ru/20240809/london-1965222645.html

В Лондоне появилась пятая с начала недели работа Бэнкси

В Лондоне появилась пятая с начала недели работа Бэнкси - РИА Новости, 09.08.2024

В Лондоне появилась пятая с начала недели работа Бэнкси

Предполагается, что уже пятая с начала недели работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на одной из стен Лондона,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:42

2024-08-09T15:42

2024-08-09T16:27

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лондон

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Предполагается, что уже пятая с начала недели работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на одной из стен Лондона, пишет издание Mirror. "На стене бара Bonners Fish Bar на Претория-авеню в Уолтемстоу появилось новое произведение искусства, и люди предполагают, может ли оно быть последней работой в новой серии работ Бэнкси, - пишет издание. Отмечается, что на привлекшем внимание общественности рисунке изображены два пеликана, поедающие рыб, что перекликается с оригинальной вывеской бара, над которой и находится рисунок. С понедельника по четверг Бэнкси ежедневно публиковал у себя на странице в Instagram* новые работы на животную тему. Среди них карабкающиеся мартышки, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, коза на узком постаменте, а также воющий волк, изображенный на спутниковой тарелке, которая позднее была демонтирована и похищена неизвестными. Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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технологии, лондон, россия, бэнкси