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В Лондоне появилась пятая с начала недели работа Бэнкси - РИА Новости, 09.08.2024
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15:42 09.08.2024 (обновлено: 16:27 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/london-1965222645.html
В Лондоне появилась пятая с начала недели работа Бэнкси
В Лондоне появилась пятая с начала недели работа Бэнкси - РИА Новости, 09.08.2024
В Лондоне появилась пятая с начала недели работа Бэнкси
Предполагается, что уже пятая с начала недели работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на одной из стен Лондона,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:42
2024-08-09T16:27
технологии
лондон
россия
бэнкси
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Предполагается, что уже пятая с начала недели работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на одной из стен Лондона, пишет издание Mirror. "На стене бара Bonners Fish Bar на Претория-авеню в Уолтемстоу появилось новое произведение искусства, и люди предполагают, может ли оно быть последней работой в новой серии работ Бэнкси, - пишет издание. Отмечается, что на привлекшем внимание общественности рисунке изображены два пеликана, поедающие рыб, что перекликается с оригинальной вывеской бара, над которой и находится рисунок. С понедельника по четверг Бэнкси ежедневно публиковал у себя на странице в Instagram* новые работы на животную тему. Среди них карабкающиеся мартышки, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, коза на узком постаменте, а также воющий волк, изображенный на спутниковой тарелке, которая позднее была демонтирована и похищена неизвестными. Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, лондон, россия, бэнкси
Технологии, Лондон, Россия, Бэнкси
В Лондоне появилась пятая с начала недели работа Бэнкси

Mirror: в Лондоне появилась пятая за неделю работа стрит-арт художника Бэнкси

© Фото : BanksyГраффити 2 пеликанов, поедающих рыб, стрит-арт художника Бэнкси
Граффити 2 пеликанов, поедающих рыб, стрит-арт художника Бэнкси - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Banksy
Граффити 2 пеликанов, поедающих рыб, стрит-арт художника Бэнкси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Предполагается, что уже пятая с начала недели работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на одной из стен Лондона, пишет издание Mirror.
«
"На стене бара Bonners Fish Bar на Претория-авеню в Уолтемстоу появилось новое произведение искусства, и люди предполагают, может ли оно быть последней работой в новой серии работ Бэнкси, - пишет издание.
© Фото : BanksyГраффити воющего волка стрит-арт художника Бэнкси
Граффити воющего волка стрит-арт художника Бэнкси - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Banksy
Граффити воющего волка стрит-арт художника Бэнкси
Отмечается, что на привлекшем внимание общественности рисунке изображены два пеликана, поедающие рыб, что перекликается с оригинальной вывеской бара, над которой и находится рисунок.
С понедельника по четверг Бэнкси ежедневно публиковал у себя на странице в Instagram* новые работы на животную тему. Среди них карабкающиеся мартышки, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, коза на узком постаменте, а также воющий волк, изображенный на спутниковой тарелке, которая позднее была демонтирована и похищена неизвестными. Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТехнологииЛондонРоссияБэнкси
 
 
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