В Лондоне появилась пятая с начала недели работа Бэнкси
Mirror: в Лондоне появилась пятая за неделю работа стрит-арт художника Бэнкси
© Фото : BanksyГраффити 2 пеликанов, поедающих рыб, стрит-арт художника Бэнкси
© Фото : Banksy
Граффити 2 пеликанов, поедающих рыб, стрит-арт художника Бэнкси
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Предполагается, что уже пятая с начала недели работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на одной из стен Лондона, пишет издание Mirror.
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"На стене бара Bonners Fish Bar на Претория-авеню в Уолтемстоу появилось новое произведение искусства, и люди предполагают, может ли оно быть последней работой в новой серии работ Бэнкси, - пишет издание.
© Фото : BanksyГраффити воющего волка стрит-арт художника Бэнкси
© Фото : Banksy
Граффити воющего волка стрит-арт художника Бэнкси
Отмечается, что на привлекшем внимание общественности рисунке изображены два пеликана, поедающие рыб, что перекликается с оригинальной вывеской бара, над которой и находится рисунок.
С понедельника по четверг Бэнкси ежедневно публиковал у себя на странице в Instagram* новые работы на животную тему. Среди них карабкающиеся мартышки, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, коза на узком постаменте, а также воющий волк, изображенный на спутниковой тарелке, которая позднее была демонтирована и похищена неизвестными. Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.
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В Лондоне появилась новая работа Бэнкси
18 марта, 19:26