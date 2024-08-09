Рейтинг@Mail.ru
Корабли ТОФ покинули индийский порт Кочин - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/korabli-1965183892.html
Корабли ТОФ покинули индийский порт Кочин
Корабли ТОФ покинули индийский порт Кочин - РИА Новости, 09.08.2024
Корабли ТОФ покинули индийский порт Кочин
Российские ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули индийский порт Кочин после делового захода, сообщили в пятницу в отделе... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:00
2024-08-09T14:00
безопасность
индия
аравийское море
тихоокеанский флот вмф россии
россия
в мире
варяг (крейсер)
маршал шапошников (корабль)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149940/31/1499403152_0:0:2228:1253_1920x0_80_0_0_610e0de3061ad7b2dfe8ef4fb18fd07c.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули индийский порт Кочин после делового захода, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил программу делового захода и покинул порт Кочин Республики Индия", - говорится в сообщении. Отмечается, что за время стоянки корабли пополнили запасы, а личный состав принял участие в культурных и спортивных мероприятиях. Российские моряки побывали с экскурсией в городе Кочин, посетили корабли Южного военно-морского командования ВМС Индии, а также провели товарищеский матч по волейболу с индийскими военнослужащими. "В настоящее время отряд боевых кораблей ТОФ совершает переход через Аравийское море по плану дальнего похода", - уточнили в отделе. Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
https://ria.ru/20240804/korabli-1964004020.html
https://ria.ru/20240806/tof-1964305341.html
индия
аравийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149940/31/1499403152_355:0:2228:1405_1920x0_80_0_0_ba18246325d40a3adb5e3aa23acc6055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, индия, аравийское море, тихоокеанский флот вмф россии, россия, в мире, варяг (крейсер), маршал шапошников (корабль)
Безопасность, Индия, Аравийское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия, В мире, Варяг (крейсер), Маршал Шапошников (корабль)
Корабли ТОФ покинули индийский порт Кочин

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули индийский порт

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в медиабанк
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули индийский порт Кочин после делового захода, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил программу делового захода и покинул порт Кочин Республики Индия", - говорится в сообщении.
Корвет Гремящий на Судостроительном заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Корабли "Гремящий" и "Смерч" провели учение в Авачинском заливе
4 августа, 17:08
Отмечается, что за время стоянки корабли пополнили запасы, а личный состав принял участие в культурных и спортивных мероприятиях. Российские моряки побывали с экскурсией в городе Кочин, посетили корабли Южного военно-морского командования ВМС Индии, а также провели товарищеский матч по волейболу с индийскими военнослужащими.
"В настоящее время отряд боевых кораблей ТОФ совершает переход через Аравийское море по плану дальнего похода", - уточнили в отделе.
Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Подлодка ТОФ уничтожила "вражеский" корабль на учениях в Японском море
6 августа, 05:40
 
БезопасностьИндияАравийское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияВ миреВаряг (крейсер)Маршал Шапошников (корабль)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала