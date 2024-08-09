https://ria.ru/20240809/korabli-1965183892.html

Корабли ТОФ покинули индийский порт Кочин

Корабли ТОФ покинули индийский порт Кочин - РИА Новости, 09.08.2024

Корабли ТОФ покинули индийский порт Кочин

Российские ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули индийский порт Кочин после делового захода, сообщили в пятницу в отделе... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:00

2024-08-09T14:00

2024-08-09T14:00

безопасность

индия

аравийское море

тихоокеанский флот вмф россии

россия

в мире

варяг (крейсер)

маршал шапошников (корабль)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" покинули индийский порт Кочин после делового захода, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил программу делового захода и покинул порт Кочин Республики Индия", - говорится в сообщении. Отмечается, что за время стоянки корабли пополнили запасы, а личный состав принял участие в культурных и спортивных мероприятиях. Российские моряки побывали с экскурсией в городе Кочин, посетили корабли Южного военно-морского командования ВМС Индии, а также провели товарищеский матч по волейболу с индийскими военнослужащими. "В настоящее время отряд боевых кораблей ТОФ совершает переход через Аравийское море по плану дальнего похода", - уточнили в отделе. Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

https://ria.ru/20240804/korabli-1964004020.html

https://ria.ru/20240806/tof-1964305341.html

индия

аравийское море

россия

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безопасность, индия, аравийское море, тихоокеанский флот вмф россии, россия, в мире, варяг (крейсер), маршал шапошников (корабль)