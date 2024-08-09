https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить

Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить - РИА Новости, 09.08.2024

Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить

Спустя более двух суток после начала событий Киев наконец прокомментировал нападение в Курской области. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:00

2024-08-09T08:00

2024-08-09T08:03

специальная военная операция на украине

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михаил подоляк

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Спустя более двух суток после начала событий Киев наконец прокомментировал нападение в Курской области. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удары ВСУ нужны "для начала переговоров с Россией", потому что русские "могут сесть за стол переговоров и от них можно что-то получить, только если они поймут, что война идет не по их сценарию". По его словам, добиться от России уступок можно, только вызвав в ней страх, а атаки на "старой" территории обеспечат такую реакцию повышением цены войны и дестабилизацией в обществе.Данное заявление любопытно тем, что представляет собой полный бред, но может показаться вполне убедительным для тех, кто плохо понимает Россию. При этом общий контекст в виде двухсуточной медийной тишины — и это на Украине, где официальные лица традиционно несут любую пургу, не включая мозг, — подчеркивает, что в кои веки Киев пытается действовать информационно осмысленно. А это значит, что на кону для него стоит нечто крайне важное.Но что конкретно?Для начала стоит отметить, что Украина только что получила очень болезненный внешнеполитический удар как раз из-за привычки использовать язык как помело. Речь — о западноафриканском скандале. В конце июля ГУР похвасталось своей помощью малийским повстанцам в военной операции против российской ЧВК, вот только реакция на это последовала неожиданная для украинцев: африканские страны обвинили Киев в поддержке терроризма и теперь поднимают эту тему на уровне ООН. Попытки отыграть все назад, опровержение украинского МИД и отказ ГУР от собственных слов не помогли. Мали и Нигер разорвали с Украиной дипломатические отношения, и есть вероятность, что эти страны — не последние.В общем, данная совсем свежая история явно повлияла на действия Киева в связи с событиями в Курской области, заставив украинские власти думать, прежде чем открывать рот. Тем более что на этот раз происходящее касается не далекого Африканского континента, а непосредственно Запада.В последние месяцы с разных сторон идет подготовка почвы для переговоров по Украине. Соответствующие сигналы поступают и из Европы, и из-за океана, и из Москвы. Высокую активность проявляют третьи страны, готовые выступить посредниками. Путин лично обозначил российскую позицию: помимо демилитаризации и денацификации, Россия требует контроль над всеми своими регионами и международное признание российской принадлежности Крыма. События же на фронте развиваются столь неблагоприятно для ВСУ, что Запад, похоже, дозревает до понимания, что принятие условий Москвы будет не худшей сделкой, хотя политики и эксперты там регулярно выдвигают предложения по поводу того, как бы Украине улучшить свои переговорные позиции.Единственный, для кого переговоры станут катастрофой, — это сам Киев. Во-первых, потому что Россия уже заявила, что не будет разговаривать с нынешним руководством Украины, поскольку у того легитимные сроки пребывания у власти истекли, а значит, Западу придется убирать своих нынешних ставленников, что для тех, конечно, неприемлемо. А во-вторых, остановка конфликта означает внутренний политический и экономический коллапс для Украины, которая потеряет львиную часть западного финансирования и будет вынуждена самостоятельно разгребать последствия собственных действий, так что это проблема не только для Зеленского и Ко, но и для всей украинской элиты.И вот в такой момент ВСУ совершают нападение в Курской области, а киевские власти, демонстрируя нехарактерную для себя сдержанность, поясняют, что это для того, чтобы напугать Россию и улучшить переговорные позиции Украины. При этом любой человек, хоть немного разбирающийся в русском характере (а в Киеве таких хватает), прекрасно понимает, что подобная атака вызовет в России только большую твердость в намерении довести начатое до конца.А вот на Западе объяснение про нападение как попытку испугать и ослабить русских могут и проглотить. Хотя в ее успех не верят — собственно, именно с этим связана откровенно вялая реакция глобальных СМИ и официальных лиц западных государств на события в Курской области: там прекрасно понимают, что реального выхлопа от атаки не будет, зато Украина сжигает в ней и так дефицитные резервы, которые крайне нужны на других участках фронта, ныне трещащих под напором российской армии.Тут надо иметь в виду еще один момент: Киев уже неоднократно демонстрировал, что не является безвольной марионеткой американских или британских кукловодов. Даже будучи тотально от них зависим, он умудряется играть в собственных интересах, зачастую вопреки планам своих патронов.В совокупности всего вышесказанного проступают контуры изощренной интриги.Киевские власти, навешав лапши на уши западным кураторам про улучшение позиции на будущих переговорах, реализуют нападение в Курской области. При этом их реальная цель прямо противоположна: они стремятся вызвать такую ярость России — и государственного руководства, и общества, чтобы переговоры стали для нас неприемлемы.Самое забавное, что если Киеву удастся добиться своего, то главные потери (помимо украинского населения, активно уничтожаемого собственной властью) понесет именно Запад, поскольку он окажется вынужден продолжать пользоваться отыгранными и потерявшими почти всю свою ценность украинскими картами на фоне обостряющихся и куда более актуальных для него проблем.Впрочем, история показывает, что жизнь обычно разрушает даже самые хитроумные украинские планы.

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https://ria.ru/20240808/doktorou-1965016991.html

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https://ria.ru/20240808/ekspert-1965026976.html

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аналитика, украина, киев, россия, михаил подоляк, вооруженные силы украины, оон