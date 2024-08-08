https://ria.ru/20240808/podolyak-1964935492.html

Подоляк заговорил об улучшении переговорной позиции после атак под Курском

Подоляк заговорил об улучшении переговорной позиции после атак под Курском - РИА Новости, 08.08.2024

Подоляк заговорил об улучшении переговорной позиции после атак под Курском

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя провокацию с нападением ВСУ на Курскую область, заявил, что развитие ситуации не по... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:46

2024-08-08T14:46

2024-08-08T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя провокацию с нападением ВСУ на Курскую область, заявил, что развитие ситуации не по российскому сценарию может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. "Если вы идете на переговоры на условиях России, будут считать, что они доминируют в рамках переговорного процесса. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить - только если они понимают, что война идет не по их сценарию", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада" в ходе обсуждения ситуации в Курской области. При этом Подоляк не стал признавать, что за атакой стоит Украина, хотя США ранее заявляли, что находятся в контакте с Киевом по вопросу этих боевых действий. Он сказал, что "не может знать, кто там" находится в Курской области, отметив, что этот вопрос находится в ведении украинского минобороны. Госдеп ранее заявил, что США в контакте с Украиной по поводу военных действий в Курской области, считают вылазку Киева его суверенным решением. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов накануне заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории, но их продвижение было остановлено. Приграничный город Суджа подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведя стрельбу в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко накануне сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/peregovory-1964913297.html

https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html

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в мире, курская область, россия, михаил подоляк, вооруженные силы украины, украина