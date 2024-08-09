https://ria.ru/20240809/khischeniya-1965303024.html

На Украине военных чиновников заподозрили в хищении 36,5 миллиона долларов

На Украине военных чиновников заподозрили в хищении 36,5 миллиона долларов - РИА Новости, 09.08.2024

На Украине военных чиновников заподозрили в хищении 36,5 миллиона долларов

Около 30 служащих военкоматов, военных частей, минобороны Украины, областных администраций, директоров предприятий подозреваются в хищении 1,5 миллиарда гривен... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:44

2024-08-09T21:44

2024-08-09T21:47

в мире

украина

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Около 30 служащих военкоматов, военных частей, минобороны Украины, областных администраций, директоров предприятий подозреваются в хищении 1,5 миллиарда гривен (36,5 миллиона долларов), выделенных на нужды украинских военных, сообщили в офисе генпрокурора. "Проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на нужды обороны Украины. Общая сумма убытков государству составляет более 1,5 миллиардов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, к хищению средств причастны служащие министерства обороны, воинских частей, военкоматов, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий в ряде регионов Украины. Обвинение на данный момент предъявлено 28 лицам. Среди подозреваемых начальник одного из управлений минобороны Украины, начальник военкомата на подконтрольной Киеву части ДНР, пяти служащим городских советов в Полтавской и Днепропетровской областей. "Подозреваемым инкриминируют растрату и завладение бюджетными средствами при закупках товаров по завышенным ценам и завышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при осуществлении приема некачественной форменной одежды для ВСУ, подделки и использования поддельных документов. Начальнику главного управления минобороны инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ", - отметили в офисе генпрокурора.

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965261155.html

https://ria.ru/20240808/nikolaev-1964804297.html

украина

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины