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На Украине военных чиновников заподозрили в хищении 36,5 миллиона долларов - РИА Новости, 09.08.2024
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21:44 09.08.2024 (обновлено: 21:47 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/khischeniya-1965303024.html
На Украине военных чиновников заподозрили в хищении 36,5 миллиона долларов
На Украине военных чиновников заподозрили в хищении 36,5 миллиона долларов - РИА Новости, 09.08.2024
На Украине военных чиновников заподозрили в хищении 36,5 миллиона долларов
Около 30 служащих военкоматов, военных частей, минобороны Украины, областных администраций, директоров предприятий подозреваются в хищении 1,5 миллиарда гривен... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:44
2024-08-09T21:47
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Около 30 служащих военкоматов, военных частей, минобороны Украины, областных администраций, директоров предприятий подозреваются в хищении 1,5 миллиарда гривен (36,5 миллиона долларов), выделенных на нужды украинских военных, сообщили в офисе генпрокурора. "Проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на нужды обороны Украины. Общая сумма убытков государству составляет более 1,5 миллиардов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, к хищению средств причастны служащие министерства обороны, воинских частей, военкоматов, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий в ряде регионов Украины. Обвинение на данный момент предъявлено 28 лицам. Среди подозреваемых начальник одного из управлений минобороны Украины, начальник военкомата на подконтрольной Киеву части ДНР, пяти служащим городских советов в Полтавской и Днепропетровской областей. "Подозреваемым инкриминируют растрату и завладение бюджетными средствами при закупках товаров по завышенным ценам и завышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при осуществлении приема некачественной форменной одежды для ВСУ, подделки и использования поддельных документов. Начальнику главного управления минобороны инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ", - отметили в офисе генпрокурора.
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965261155.html
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
На Украине военных чиновников заподозрили в хищении 36,5 миллиона долларов

Генпрокуратура Украины обвинила 30 военных чиновников в хищении $36,5 миллиона

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Около 30 служащих военкоматов, военных частей, минобороны Украины, областных администраций, директоров предприятий подозреваются в хищении 1,5 миллиарда гривен (36,5 миллиона долларов), выделенных на нужды украинских военных, сообщили в офисе генпрокурора.
"Проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на нужды обороны Украины. Общая сумма убытков государству составляет более 1,5 миллиардов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
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По информации ведомства, к хищению средств причастны служащие министерства обороны, воинских частей, военкоматов, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий в ряде регионов Украины. Обвинение на данный момент предъявлено 28 лицам. Среди подозреваемых начальник одного из управлений минобороны Украины, начальник военкомата на подконтрольной Киеву части ДНР, пяти служащим городских советов в Полтавской и Днепропетровской областей.
"Подозреваемым инкриминируют растрату и завладение бюджетными средствами при закупках товаров по завышенным ценам и завышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при осуществлении приема некачественной форменной одежды для ВСУ, подделки и использования поддельных документов. Начальнику главного управления минобороны инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ", - отметили в офисе генпрокурора.
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