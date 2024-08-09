https://ria.ru/20240809/juzga-1965284749.html

Курский вуз продолжает приемную кампанию в штатном режиме

Курский вуз продолжает приемную кампанию в штатном режиме - РИА Новости, 09.08.2024

Курский вуз продолжает приемную кампанию в штатном режиме

Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), расположенный в Курске, продолжает свою приемную кампанию в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Минобрнауки... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:48

2024-08-09T19:48

2024-08-09T19:48

россия

курская область

курск

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), расположенный в Курске, продолжает свою приемную кампанию в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "По состоянию на 9 августа 2024 года приемная комиссия ЮЗГУ продолжает свою работу в штатном режиме. Желающие поступить на платное обучение на программы бакалавриата (специалитета), а также в магистратуру и аспирантуру подают свои документы. Каждый день в университет приходит порядка 30-40 человек, также ведется прием документов через Госуслуги. Большая часть абитуриентов уже успешно зачислена на программы бакалавриата и специалитета", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ЮЗГУ абитуриентов из приграничных районов Курской области, по их запросам и желанию, заселяют в общежитие уже сейчас, до окончания августа. В аспирантуру и магистратуру в ближайшее время ожидается сдача экзаменов. В случае необходимости вуз готов провести в дистанционном формате. "Продолжают поступать заявления и от иностранных граждан. На данный момент подано 379 заявлений из 34 стран мира ближнего и дальнего зарубежья (Кот-д"Ивуар, Камерун, Эквадор, Гаити, Конго, Габон, Узбекистан, Таджикистан и других)", - рассказали в министерстве. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

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курская область

курск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины