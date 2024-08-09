Курский вуз продолжает приемную кампанию в штатном режиме
Минобрнауки: курский ЮЗГУ продолжает приемную кампанию в штатном режиме
Ситуация в Курске. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), расположенный в Курске, продолжает свою приемную кампанию в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
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"По состоянию на 9 августа 2024 года приемная комиссия ЮЗГУ продолжает свою работу в штатном режиме. Желающие поступить на платное обучение на программы бакалавриата (специалитета), а также в магистратуру и аспирантуру подают свои документы. Каждый день в университет приходит порядка 30-40 человек, также ведется прием документов через Госуслуги. Большая часть абитуриентов уже успешно зачислена на программы бакалавриата и специалитета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ЮЗГУ абитуриентов из приграничных районов Курской области, по их запросам и желанию, заселяют в общежитие уже сейчас, до окончания августа.
В аспирантуру и магистратуру в ближайшее время ожидается сдача экзаменов. В случае необходимости вуз готов провести в дистанционном формате.
"Продолжают поступать заявления и от иностранных граждан. На данный момент подано 379 заявлений из 34 стран мира ближнего и дальнего зарубежья (Кот-д"Ивуар, Камерун, Эквадор, Гаити, Конго, Габон, Узбекистан, Таджикистан и других)", - рассказали в министерстве.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.