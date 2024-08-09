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В России осудили семерых экстремистов из "Белой масти", сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2024
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03:54 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/istochnik-1965087318.html
В России осудили семерых экстремистов из "Белой масти", сообщил источник
В России осудили семерых экстремистов из "Белой масти", сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2024
В России осудили семерых экстремистов из "Белой масти", сообщил источник
Семеро участников праворадикальной организации "Белая масть" осуждены в России в 2023-2024 годах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:54
2024-08-09T03:54
россия
севастополь
мариуполь
николай королев
правый сектор
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семеро участников праворадикальной организации "Белая масть" осуждены в России в 2023-2024 годах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. "В 2023-2024 годах в Ростовской, Нижегородской, Тверской областях, Крыму и Севастополе за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений, а также реабилитацию нацизма осуждено семь радикалов", - сказал источник. Двое из них - Дмитрий Высоцкий, принимавший участие в боях против ВС РФ и сдавшийся в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, и Вадим Садовов - были осуждены в Ростове-на-Дону за финансирование и участие в запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор*". Оба они по заданию одного из главарей "Белой масти" Артема Цеппа занимались созданием в исправительных учреждениях ячеек это организации, вербовкой сторонников, пропагандой праворадикальной идеологии, отметил собеседник. По его словам, идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" является пожизненно осужденный за теракты и убийства на этнической почве Николай Королев, указания другим неонацистам он передавал через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Она помещена под стражу. Как и подполковник Белков А., работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, который выполнял роль координатора. В июле 2024 года на них, а также на еще одного лидера "Белой масти" Марка Филиппова, который ранее был осужден за причастность к убийству и подрыву на железнодорожных путях в 2010 году, были дополнительно возбуждены дела по ч. 1, 2 ст. 205.4 (организация и участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды) УК РФ, сообщил собеседник.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
https://ria.ru/20240418/neonatsizm-1940893506.html
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россия, севастополь, мариуполь, николай королев, правый сектор
Россия, Севастополь, Мариуполь, Николай Королев, Правый сектор
В России осудили семерых экстремистов из "Белой масти", сообщил источник

Источник: в России в 2023-2024 годах осуждены семь участников "Белой масти"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семеро участников праворадикальной организации "Белая масть" осуждены в России в 2023-2024 годах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.
Задержание в Крыму членов неонацистской группировки Белая Масть - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки
18 апреля, 19:41
"В 2023-2024 годах в Ростовской, Нижегородской, Тверской областях, Крыму и Севастополе за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений, а также реабилитацию нацизма осуждено семь радикалов", - сказал источник.
Двое из них - Дмитрий Высоцкий, принимавший участие в боях против ВС РФ и сдавшийся в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, и Вадим Садовов - были осуждены в Ростове-на-Дону за финансирование и участие в запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор*". Оба они по заданию одного из главарей "Белой масти" Артема Цеппа занимались созданием в исправительных учреждениях ячеек это организации, вербовкой сторонников, пропагандой праворадикальной идеологии, отметил собеседник.
По его словам, идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" является пожизненно осужденный за теракты и убийства на этнической почве Николай Королев, указания другим неонацистам он передавал через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Она помещена под стражу. Как и подполковник Белков А., работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, который выполнял роль координатора.
В июле 2024 года на них, а также на еще одного лидера "Белой масти" Марка Филиппова, который ранее был осужден за причастность к убийству и подрыву на железнодорожных путях в 2010 году, были дополнительно возбуждены дела по ч. 1, 2 ст. 205.4 (организация и участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды) УК РФ, сообщил собеседник.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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РоссияСевастопольМариупольНиколай КоролевПравый сектор
 
 
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