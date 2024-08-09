https://ria.ru/20240809/ispytaniya-1965247744.html

США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ

США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ - РИА Новости, 09.08.2024

США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ

Страны военного партнерства AUKUS, в которое входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, провели совместные испытания БПЛА с интегрированным... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:04

2024-08-09T17:04

2024-08-09T17:12

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны военного партнерства AUKUS, в которое входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, провели совместные испытания БПЛА с интегрированным искусственным интеллектом, говорится в опубликованном в пятницу заявлении британского правительства. "Это значительная веха для AUKUS: три страны впервые испытали футуристическую интеграцию автономности и искусственного интеллекта (ИИ)", - сказано в заявлении. Отмечается, что встроенный в БПЛА искусственный интеллект позволяет оператору выявлять, выводить из строя и уничтожать цели на земле. По заявлению властей, в рамках испытаний задействованные от каждой страны дроны действовали совместно в едином воздушном пространстве "для достижения общего результата", между оборудованием трех стран производился "бесшовный" обмен данными. В испытаниях в частности участвовали эксперты из британской лаборатории научно-технический оборонных исследований, организация оборонной науки и техники Австралии, а также исследовательская лаборатория ВВС США и исследовательская лаборатория сухопутных войск США.

https://ria.ru/20240713/ssha-1959406865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, австралия, сша, великобритания, aukus