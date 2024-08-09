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США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ - РИА Новости, 09.08.2024
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17:04 09.08.2024 (обновлено: 17:12 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ispytaniya-1965247744.html
США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ
США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ - РИА Новости, 09.08.2024
США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ
Страны военного партнерства AUKUS, в которое входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, провели совместные испытания БПЛА с интегрированным... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:04
2024-08-09T17:12
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны военного партнерства AUKUS, в которое входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, провели совместные испытания БПЛА с интегрированным искусственным интеллектом, говорится в опубликованном в пятницу заявлении британского правительства. "Это значительная веха для AUKUS: три страны впервые испытали футуристическую интеграцию автономности и искусственного интеллекта (ИИ)", - сказано в заявлении. Отмечается, что встроенный в БПЛА искусственный интеллект позволяет оператору выявлять, выводить из строя и уничтожать цели на земле. По заявлению властей, в рамках испытаний задействованные от каждой страны дроны действовали совместно в едином воздушном пространстве "для достижения общего результата", между оборудованием трех стран производился "бесшовный" обмен данными. В испытаниях в частности участвовали эксперты из британской лаборатории научно-технический оборонных исследований, организация оборонной науки и техники Австралии, а также исследовательская лаборатория ВВС США и исследовательская лаборатория сухопутных войск США.
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в мире, технологии, австралия, сша, великобритания, aukus
В мире, Технологии, Австралия, США, Великобритания, AUKUS
США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ

Страны военного партнерства AUKUS провели совместные испытания БПЛА с ИИ

© Фото : Defence Science and Technology LaboratoryСтраны военного партнерства AUKUS провели совместные испытания БПЛА с интегрированным искусственным интеллектом
Страны военного партнерства AUKUS провели совместные испытания БПЛА с интегрированным искусственным интеллектом - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Defence Science and Technology Laboratory
Страны военного партнерства AUKUS провели совместные испытания БПЛА с интегрированным искусственным интеллектом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны военного партнерства AUKUS, в которое входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, провели совместные испытания БПЛА с интегрированным искусственным интеллектом, говорится в опубликованном в пятницу заявлении британского правительства.
"Это значительная веха для AUKUS: три страны впервые испытали футуристическую интеграцию автономности и искусственного интеллекта (ИИ)", - сказано в заявлении.
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Отмечается, что встроенный в БПЛА искусственный интеллект позволяет оператору выявлять, выводить из строя и уничтожать цели на земле.
По заявлению властей, в рамках испытаний задействованные от каждой страны дроны действовали совместно в едином воздушном пространстве "для достижения общего результата", между оборудованием трех стран производился "бесшовный" обмен данными.
В испытаниях в частности участвовали эксперты из британской лаборатории научно-технический оборонных исследований, организация оборонной науки и техники Австралии, а также исследовательская лаборатория ВВС США и исследовательская лаборатория сухопутных войск США.
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