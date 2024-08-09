Гросси призвал стороны избегать ядерной аварии в Курской области
Гросси на фоне ситуации под Курском призвал стороны к максимальной сдержанности
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне ситуации в Курской области, где находится АЭС, призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии.
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"На данном этапе я хотел бы призвать все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями. Я лично нахожусь в контакте с соответствующими властями обеих стран и буду продолжать заниматься этим вопросом. Я буду продолжать информировать международное сообщество по мере необходимости", - говорится в заявлении Гросси, которое распространила пресс-служба МАГАТЭ.
Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, сообщал ранее РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.