https://ria.ru/20240809/grossja-1965298872.html

Гросси призвал стороны избегать ядерной аварии в Курской области

Гросси призвал стороны избегать ядерной аварии в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Гросси призвал стороны избегать ядерной аварии в Курской области

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне ситуации в Курской области, где находится АЭС, призвал стороны проявлять РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:11

2024-08-09T21:11

2024-08-09T21:12

специальная военная операция на украине

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валерий герасимов

владимир путин

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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне ситуации в Курской области, где находится АЭС, призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии. Ранее МАГАТЭ сообщило РИА Новости, что Агентство следит за ситуацией вокруг Курской области и находится в контакте с Россией и Украиной. "На данном этапе я хотел бы призвать все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями. Я лично нахожусь в контакте с соответствующими властями обеих стран и буду продолжать заниматься этим вопросом. Я буду продолжать информировать международное сообщество по мере необходимости", - говорится в заявлении Гросси, которое распространила пресс-служба МАГАТЭ. Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, сообщал ранее РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html

https://ria.ru/20240809/shvejtsarija-1965281866.html

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в мире, россия, курская область, курчатов, рафаэль гросси, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, магатэ